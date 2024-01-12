50 парков Подмосковья пригласили на празднование Старого Нового года

Фото: пресс-служба Минкульта МО
Около 50 парков культуры и отдыха Подмосковья 13 и 14 января проведут празднование Старого Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Так, 13 января на празднике «Хороводы, снеговики и сдобы» в Пестовском парке Балашихи состоится музыкальная интерактивная программа «Здравствуй, Старый Новый год!».
В парке «Ёлочки» городского округа Домодедово будут работать караоке, фотозона «5 минут». Пройдёт выступление народного фольклорного коллектива.
В сквере им. В.А. Зайцева в Коломне покажут шутливый театрализованный концерт «Новогодний огонёк», пройдёт конкурс маскарадных костюмов.
14 января мероприятие «Ёлки, санки, парки» предложит гостям парка семейного отдыха в Дубне командные игры «Снежный боулинг», новогоднюю конкурсную программу «Попади снежком» и спортивные эстафеты.
В парке «Пегас» в Егорьевске состоятся детский мульт-квест с аниматором «Следопыт», конкурс «Теплые снежки». Будет работать фотозона «Северное сияние».
В Лотошинском парке культуры и отдыха пройдут снежные игры, соревнования по северной ходьбе.
Подробную информацию о празднике можно найти в соцсетях и на официальных ресурсах парков, а также на сайте министерства.
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В парке «Ёлочки» городского округа Домодедово будут работать караоке, фотозона «5 минут». Пройдёт выступление народного фольклорного коллектива.
14 января мероприятие «Ёлки, санки, парки» предложит гостям парка семейного отдыха в Дубне командные игры «Снежный боулинг», новогоднюю конкурсную программу «Попади снежком» и спортивные эстафеты.
В парке «Пегас» в Егорьевске состоятся детский мульт-квест с аниматором «Следопыт», конкурс «Теплые снежки». Будет работать фотозона «Северное сияние».
В Лотошинском парке культуры и отдыха пройдут снежные игры, соревнования по северной ходьбе.
Подробную информацию о празднике можно найти в соцсетях и на официальных ресурсах парков, а также на сайте министерства.
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Лора Луганская