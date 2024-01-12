На местах для Крещенских купаний будет проводиться постоянный мониторинг чистоты

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий
Инспекторы ГУСТ будут контролировать чистоту специально оборудованных мест для Крещенских купаний. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.
Погружения в прорубь является неотъемлемой традицией праздника Крещение Господне. Все желающие смогут окунуться в ночь с 18 на 19 января.
Стоит отметить, что купание возможно только в специально отведенных для этого местах. Также при купании без подготовки у человека есть риск возможных негативных последствий для здоровья от переохлаждения.
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«Все городские службы активно участвуют в подготовке и проведении купаний. ГУСТ — не исключение. Наши инспекторы проверят состояние подъездов к прорубям, парковок и освещения на всех соответствующих участках, будем ежедневно контролировать соблюдение чистоты на оборудованных территориях», — поделилась руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
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Мира Полтева