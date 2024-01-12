В Котельниках проложили две народные лыжные трассы

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Для жителей городского округа Котельники в двух парках подготовили народные лыжные трассы. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.
«Для любителей активного отдыха на свежем воздухе в наших Кузьминском и Томилинском лесопарках подготовлены народные лыжные трассы. Дистанция кругов в Кузьминском лесопарке составляет 2600, 2800 и 3600 метров, а в Томилинском лесопарке – 2300 метров. Лыжня укатана и нарезана», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.Он пожелал жителям отдыхать с удовольствием и пользой для здоровья, заниматься спортом круглый год.
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