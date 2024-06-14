545-летие Иосифо-Волоцкого монастыря отметили божественной литургией

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
Иосифо-Волоцкий монастырь в Волоколамском городском округе отметил 545-летие, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Как свидетельствуют монастырские летописи, 14 июня 1479 года чудесным образом было обретено место для возведения монашеской обители.
«В честь праздника в Успенском соборе монастыря состоялась божественная литургия. Её возглавил председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря Москвы митрополит Каширский Феогност. Он прочитал поздравление от Патриарха Кирилла по случаю 545-летия со дня основания монастыря и 35-летия возобновления в нём иноческой жизни», – говорится в сообщении.Монастырский хор исполнил богослужебные песнопения. По окончании литургии присутствующие прочитали молитву перед мощами святого Иосифа Волоцкого.
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