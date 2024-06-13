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Руководитель центра-лагеря в Волоколамске получил почётный знак III степени

13 июня 2024, 16:34
Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Высокую правительственную награду получил руководитель центра - лагеря в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Торжественное мероприятие ко Дню социального работника прошло в Доме Правительства Московской области.

«За вклад в развитие региона почётный знак III степени вручили директору Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации» Дмитрию Еремейцеву. Вот уже много лет под его руководством Комплексный центр оказывает социальную помощь жителям Подмосковья, в том числе и лагерь им. 28 Героев Панфиловцев в Волоколамске», — поделились в пресс-службе.



Под чутким руководством Дмитрия Еремейцева и коллектива ПВР уже несколько лет в центре оказывают помощь людям.

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Генпрокуратурой направлено в суд дело журналиста WSJ Гершковича
13 июня 2024, 16:14

Фото:istockphoto/cyano66

Уголовное дело о шпионаже против журналиста издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича передали на рассмотрение Свердловскому областному суду. Об этом сообщила Генпрокуратура.
«В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина США Эвана Гершковича», – сказал официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Следователи установили, что обвиняемый в марте прошлого года собирал в регионе секретные данные, касающиеся деятельности предприятия «Уралвагонзавод». В частности, речь идет о выпуске и ремонте военной техники. Гершкович, по словам Иванова, тщательно конспирировался.

Журналиста WSJ задержали в Екатеринбурге и подозревали в шпионаже в интересах американского правительства.

«Уралвагонзавод» является частью «Ростеха», внесенного США в списки санкций.

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В Подмосковье отремонтировали 16 дорог к медучреждениям
13 июня 2024, 15:36

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Асфальтовое покрытие отремонтировали на 16 региональных дорогах к медицинским учреждениям в тринадцати городских округах Московской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные автодороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Отремонтировали уже свыше 30 километров покрытия на 16 региональных дрогах, ведущих к поликлиникам, больницам, станциям скорой помощи и другим медучреждениям в 13 округах региона», — отметил глава Минтранса области Алексей Гержик.
Он добавил, что в рамках реализации нацпроекта продолжается ремонт шести участков дорог, их общая протяжённость составляет около 20 километров.

Всего в Московской области в текущем году обновят покрытие примерно на 220 региональных дорогах, ведущим к социально значимым объектам и местам притяжения туристов.

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#московская область
#минтранс мо
#безопасные и качественные автомобильные дороги
#нацпроекты
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Нарушителей правил перевозки строительных отходов в Подмосковье оштрафовали на 80 млн рублей
13 июня 2024, 15:17

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Штрафы за перевозку строительных отходов в Подмосковье с начала года достигли 80 млн рублей. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В этом году камеры дорожной сети зафиксировали в регионе нарушения со стороны 1 тыс. перевозчиков без талона на транспортировку такого вида отходов. Все они были оштрафованы
«Камеры круглосуточно фиксируют нарушителей и отправляют им штрафы по упрощённой системе. С начала года их сумма составила около 80 млн рублей. Министерство проводит информационную и разъяснительную работу в этой области как с физическими, так и с юридическими лицами. Предполагается, что это позволит минимизировать такие нарушения», – заявил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
По данным пресс-службы, чаще всего нарушения фиксируют на автодороге А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» и возле Рогачёвского шоссе на северном объезде Лобни. В Дмитрове с начала марта выписали 129 постановлений на 20,6 млн. рублей водителям, не имеющим талона на перемещение строительных отходов.

В министерстве напомнили, что в Подмосковье для законной перевозки таких отходов нужно получить специальное разрешение ОССиГ. Без него перевозчика придётся оштрафовать. Оформить разрешение можно на региональном портале госуслуг.

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#подмосковье
#московская область
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Мособлдума одобрила федеральные законопроекты по совершенствованию налоговой системы
13 июня 2024, 14:59

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы в ходе очередного заседания поддержали без замечаний федеральные законопроекты по совершенствованию налогового и бюджетного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Проекты направлены на более справедливое распределение налогового бремени и касаются тех, у кого высокие личные и корпоративные доходы. Одним из главных нововведений станет внедрение прогрессивной шкалы НДФЛ. Детали можно найти по ссылке. Установление прогрессивной шкалы коснётся только 3% трудоспособных жителей страны.

При этом предусмотрены меры поддержки тем, у кого меньший доход. В частности, предлагается снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми. Предусматривается повышение в два раза налоговых вычетов при расчёте НДФЛ. А для семей с низким уровнем дохода вводится такой новый инструмент, как семейная налоговая выплата.
«Речь идёт в том числе о введении прогрессивной шкалы налогообложения. Напомню, что в послании Федеральному Собранию президент поручил сделать налоговую систему более справедливой. Такой запрос давно назрел в обществе. Изменения не затрагивают заработка участников спецоперации. Это справедливо. Наши храбрые парни защищают Родину, рискуют жизнью и здоровьем», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он пояснил, что дополнительные средства из федерального бюджета пойдут на развитие регионов, поддержку жителей и бизнеса, реализацию действующих и новых нацпроектов. Будет продлена программа материнского капитала. Продолжится совершенствование мер поддержки семей с детьми, материнства и молодёжи.

Как отметил Игорь Брынцалов, после принятия законов на федеральном уровне подмосковные парламентарии внесут необходимые изменения в региональное законодательство.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

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#игорь брынцалов
#мособлдума
#налоги
#семьи с детьми
#ндфл
#подмосковье
#московская область
#нацпроекты
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Синоптик Позднякова спрогнозировала улучшение погоды в Москве
13 июня 2024, 14:58

Фото: iStock/Dmitry Potashkin

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила о том, что погода в Москве сегодня, 13 июня, всё ещё будет напряжённой из-за дождей.
Однако уже в следующие дни погода будет улучшаться, считает эксперт.

«Сегодняшний день ещё будет довольно напряжённым, потому что мы сегодня тоже ждём дожди. То, что касается последующих суток, всё-таки погода у нас будет улучшаться. Завтра ещё местами могут приниматься кратковременные дожди, но уже категории «сильные» они достигать не будут», — прокомментировала в беседе с RT Позднякова.

А ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков спрогнозировал москвичам тёплые выходные.

«В пятницу ожидается не более 22-24°C тепла. При этом ночные значения существенно не изменятся и пока останутся на уровне 16-18°C. А уже в выходные будет спокойная, солнечная, умеренно теплая погода: ночью 15-17°C, днём 24-26°C», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Старков.

Ранее климатолог и метеоролог Николай Терешонок заявлял, что из-за глобального потепления количество смерчей может увеличится даже в Москве.

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#погода
#выходные
#дожди
#метеоролог
#москва
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Программа капремонта электрообъектов в Подмосковье выполнена на треть
13 июня 2024, 14:54

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Капитальный ремонт объектов электрической инфраструктуры проводит в Московской области компания «Моособлэнерго», в настоящее время выполнено около трети от всех запланированных работ, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.
«В рамках программы отремонтировано уже 83,5 км линий электропередачи, в 95 подстанциях установлено новое оборудование, в порядок приведены 57 зданий электроустановок. Кроме того, 38 гектаров охранных зон ЛЭП расчищено от деревьев и кустарника», — говорится в сообщении.
Самые большие объёмы работ были проведены в четырёх городских округа: Одинцовском, Подольске, Пушкинском и Раменском. Полностью выполнить программу капремонта энергетики должны к ноябрю.

Ремонт электросетевой инфраструктуры проводится для обеспечения надёжного снабжения потребителей электричеством круглый год.

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#минэнерго мо
#мособлэнерго
#электричество
#лэп
#московская область
#подмосковье
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В дедовском паре Гучково по просьбе молодёжи открыли скейт-парк
13 июня 2024, 14:44

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

В Дедовске открыли современный скейт-парк площадью 600 кв. м. Об этом давно просила местная молодёжь, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Такой зоны для экстремального катания в городе ещё не было. «Плазма», «пирамида», «бэнк» и другие элементы для выполнения трюков теперь доступны любителям и профессионалам этого вида спорта на территории парка Гучково. Его масштабное благоустройство продолжается», – написала глава муниципалитета Татьяна Витушева в своём телеграм-канале.
Вместе с открытием скейт-площадки завершено и благоустройство части самого парка. Из 2,5 га теперь для отдыха и прогулок доступно пространство площадью 0,8 га. На территории обустроена тропиночная сеть, установлены лавочки и урны, спортплощадка с тренажёрами. Центром спортивной части новый долгожданный скейт-парк.

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#татьяна витушева
#истра
#парк
#скейт-парк
#молодёжь
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«Секс за коня»: вокруг Илона Маска развязался громкий интимный скандал
WSJ: Илон Маск состоял в сексуальных отношениях с подчиненными в SpaceX
13 июня 2024, 14:43

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Подчиненные Илона Маска обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Одну стажерку SpaceX миллиардер приглашал к себе, а второй обещал коня за секс. От третьей требовал родить ему детей. По данным The Wall Street Journal, подобное происходило много лет.

Материал издания основан на электронных письмах, переписках и интервью с более чем 48 людьми, включая членов семьи и друзей пострадавших. Женщины отмечают, что от их согласия могла зависеть карьера. Многие после домогательств миллиардера уволились.

Бывшие сотрудники компании подали иск в суд из-за незаконного увольнения. Они утверждают, что были уволены после написания письма по поводу домогательств в компании и гендерной дискриминации.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал абсолютной катастрофой для США резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние тридцать лет. Маск отреагировал на публикацию в социальной сети Х, в которой было указано, что если в 1993 году доля граждан США в возрасте от 30 до 34 лет, у которых был хотя бы один ребенок, составляла 60%, то на сегодняшний день их уровень равен 27%. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#илон маск
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Подмосковный омбудсмен Фаевская организовала квест для детей участников СВО
13 июня 2024, 14:40

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Квест на правовую тематику организовала для детей участников СВО, отдыхающих в летнем лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском округе, уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба уполномоченного омбудсмена региона.
«В квесте приняли участие 200 человек. Все задания были построены так, чтобы дети узнали и запомнили основополагающие права человека, и, конечно, научились работать в команде. У всех участников прекрасные результаты, все большие молодцы», — сказала Ирина Фаевская.
Помощь в проведении квеста оказали члены Молодёжного совета при омбудсмене Московской области. Награды пяти командам-победителям вручила председатель молодёжного совета Светлана Погосян.

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#детские лагеря
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