Руководитель центра-лагеря в Волоколамске получил почётный знак III степени

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Высокую правительственную награду получил руководитель центра - лагеря в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Торжественное мероприятие ко Дню социального работника прошло в Доме Правительства Московской области.
Под чутким руководством Дмитрия Еремейцева и коллектива ПВР уже несколько лет в центре оказывают помощь людям.
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«За вклад в развитие региона почётный знак III степени вручили директору Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации» Дмитрию Еремейцеву. Вот уже много лет под его руководством Комплексный центр оказывает социальную помощь жителям Подмосковья, в том числе и лагерь им. 28 Героев Панфиловцев в Волоколамске», — поделились в пресс-службе.
Под чутким руководством Дмитрия Еремейцева и коллектива ПВР уже несколько лет в центре оказывают помощь людям.
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Мира Полтева