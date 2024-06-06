Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Волоколамская команда заняла призовое место на соревнованиях по боксу «Победа», прошедших в Можайском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Турнир прошел с 29 по 30 мая в городе Можайск. Соревнования были посвящены 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Также по итогам подсчета медалей команда боксеров из Волоколамска заняла почетное третье место в командном зачете.
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«Дворец спорта «Лама» представили 16 боксёров. И каждый из них поднялся на пьедестал почёта. По итогам всех схваток в копилке Волоколамского округа десять золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали.Поздравляем наших ребят и тренеров! Желаем новых достижений!», — подчеркнули в пресс-службе администрации.
Также по итогам подсчета медалей команда боксеров из Волоколамска заняла почетное третье место в командном зачете.
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Мира Полтева