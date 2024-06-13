Волоколамск принял участие в ежегодной экологической акции «Вода России»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Масштабная акция является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В мероприятии приняли участие сотрудники администрации Волоколамского округа, молодогвардейцы и местные активисты.
Врио главы Волоколамского округа Наталья Козлова поблагодарила всех, кто принял участие в акции и помог навести у озёр чистоту и порядок.
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«Акция проводится с 2014 года и объединила более шести миллионов человек и стала крупнейшей экологической инициативой в стране. Помимо уборки мусора в береговой зоне рек и водоёмов, акция призвана популяризировать идею водосбережения и уважительного отношения к водным ресурсам. В этом году субботник провели в селе Теряево на берегах Гурьевского и Иосифского озёр», — поделились в пресс-службе.
Врио главы Волоколамского округа Наталья Козлова поблагодарила всех, кто принял участие в акции и помог навести у озёр чистоту и порядок.
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Мира Полтева