550 подмосковных школьников стали победителями чемпионата «Абилимпикс»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Более 550 учащихся Подмосковья стали победителями регионального чемпионата «Абилимпикс». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Чемпионат профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями проходил на базе 24 образовательных учреждений.
В общей сложности в региональных соревнованиях участвовали порядка 950 учащихся.
По итогам всех мероприятий 557 человек с Московской области стали победителями в 93 компетенциях.
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В общей сложности в региональных соревнованиях участвовали порядка 950 учащихся.
«Участники соревновались в трех категориях: школьники старше 14 лет, студенты и специалисты предприятий.Победители были награждены медалями, дипломами и памятными подарками. Они представят Московскую область в финале Национального чемпионата «Абилимпикс», который пройдет в Москве в октябре. Желаем ребятам удачи!», — поделились в пресс-службе ведомства.
По итогам всех мероприятий 557 человек с Московской области стали победителями в 93 компетенциях.
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Мира Полтева