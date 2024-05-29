Студентка из Щёлково стала призером международной олимпиады по IT

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Студентка из Щёлково заняла 3 место в финале Международной олимпиады в сфере информационных технологий. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Финал конкурса проходил в Архангельске в Северном Арктическом федеральном университете имени М. В. Ломоносова.
Кроме этого, в рамках образовательной программы ребята участвовали в мастер-классах, круглых столах и лекциях от представителей ведущих «ИТ- компаний».
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«Екатерина Золотарева разработала сайт по Фиджитал-спорту (направление, сочетающее в себе цифровое и традиционное двоеборье). В качестве спорта выбрала командное фехтование и защитила свой проект среди 23 участников. Также от Подмосковья в конкурсе по «Прикладное программирование if...else» выступал Михаил Катагаров. Он разработал интерактивную карту с информацией о погоде в выбранном на карте регионе среди 12 участников олимпиады», — поделились в министерстве.
Кроме этого, в рамках образовательной программы ребята участвовали в мастер-классах, круглых столах и лекциях от представителей ведущих «ИТ- компаний».
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Мира Полтева