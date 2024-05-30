Спасатели Московской области примут участие в чемпионате «Профессионалы»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Команда спасателей Московской области готовится к чемпионату «Профессионалы». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Тренировка перед чемпионатом проходила на базе Раменского колледжа.
Финальный межрегиональный этап соревнований «Профессионалы» проводится в Приморском крае.
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«В ходе тренировки участники сосредоточились на отработке двух ключевых аспектов спасательной работы. Первый модуль включал в себя изучение и применение техник поиска и спасения людей из-под обломков зданий и сооружений, что является критически важным навыком в случае землетрясений или других чрезвычайных ситуаций, приводящих к обрушению конструкций. Второй модуль был направлен на обучение участников созданию временных переправ через водные преграды, что необходимо для эффективного реагирования в ситуациях, когда стандартные пути перемещения недоступны или разрушены», — отметили в министерстве.
Финальный межрегиональный этап соревнований «Профессионалы» проводится в Приморском крае.
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Мира Полтева