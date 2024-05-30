Спасатели Московской области примут участие в чемпионате «Профессионалы»

Профилактические беседы прошли на тему пожарной безопасности.

«В ходе рейда огнеборцы постарались донести до каждого необходимость соблюдения противопожарных мер, объяснили правила, которые кажутся очевидными, но на практике оказывается, что не для всех. Например, многие оставляют на ночь включенными в сеть зарядные устройства и не выключают компьютеры, в то время как любой перепад напряжения может спровоцировать возгорание прибора. Работники дежурного караула рекомендовали гражданам следить за состоянием изоляции электропроводки, пользоваться только исправными электроприборами и раздали жителям листовки с полезной информацией и телефонами экстренных служб», — поделился начальник части Евгений Садофьев.