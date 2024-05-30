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Спасатели Московской области примут участие в чемпионате «Профессионалы»

30 мая 2024, 11:41
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

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Команда спасателей Московской области готовится к чемпионату «Профессионалы». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Тренировка перед чемпионатом проходила на базе Раменского колледжа.

«В ходе тренировки участники сосредоточились на отработке двух ключевых аспектов спасательной работы. Первый модуль включал в себя изучение и применение техник поиска и спасения людей из-под обломков зданий и сооружений, что является критически важным навыком в случае землетрясений или других чрезвычайных ситуаций, приводящих к обрушению конструкций. Второй модуль был направлен на обучение участников созданию временных переправ через водные преграды, что необходимо для эффективного реагирования в ситуациях, когда стандартные пути перемещения недоступны или разрушены», — отметили в министерстве.



Финальный межрегиональный этап соревнований «Профессионалы» проводится в Приморском крае.

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В МФЦ Московской области запустили новый сервис «ГосQR»
30 мая 2024, 11:44

Фото: istockphoto / Pinkypills

Пилотный проект «ГосQR» в начале июня станет доступным во всех подмосковных офисах «Мои Документы». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Новый проект уже проходит тестирование в отделениях Красногорска, Краснознаменска и Солнечногорска.

«Благодаря новому сервису данные из цифрового профиля заявителя на портале Госуслуг будут автоматически передаваться в информационную систему МФЦ. Это поможет сократить время приема и исключить наличие ошибок в данных, так как сотруднику не придется вносить информацию вручную», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Новым проектом «ГосQR» могут воспользоваться авторизированные пользователи приложения «Госуслуги», через которое и ​осуществляется работа проекта.

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МВД предложило ограничить продажу алкоголя в аэропортах на внутренних рейсах
30 мая 2024, 11:36

Фото: istockphoto/canbedone

Министерство внутренних дел РФ предлагает установить предельное количество алкогольной продукции, которую пассажир может приобрести в магазинах duty free аэропортов.
Таким образом ведомство ответило на запрос депутатов по поводу готовящегося к первому чтению законопроекта, согласно которому будет разрешена торговля спиртным в зонах внутренних вылетов аэропортов. Представители силового министерства считают, что продажа алкоголя возможна только в пунктах прилёта, а не вылета. Такая мера должна способствовать защите от авиадебоширов в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно статистике, с 2021 по 2023 год авиаперевозчики расторгли почти 6,3 тысячи договоров с пассажирами. Причиной стали правонарушения и привлечение людей к ответственности за распитие алкоголя в общественных местах, появление в общественных местах в состоянии опьянения, хулиганство в нетрезвом состоянии и так далее.

Силовики считают, что продажу алкоголя следует разрешить только тем, кто уже прибыл в пункт назначения. В связи с этим МВД предложило главе думского комитета по экономической политике Максиму Топилину дополнительно проработать порядок и механизм продажи алкогольной продукции в магазинах duty free на внутренних рейсах.

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#аэропорт
#алкоголь
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Подмосковные спасатели провели профилактический рейд в Серебряных Прудах
30 мая 2024, 11:05

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактический рейд в Серебряных Прудах. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Профилактические беседы прошли на тему пожарной безопасности.

«В ходе рейда огнеборцы постарались донести до каждого необходимость соблюдения противопожарных мер, объяснили правила, которые кажутся очевидными, но на практике оказывается, что не для всех. Например, многие оставляют на ночь включенными в сеть зарядные устройства и не выключают компьютеры, в то время как любой перепад напряжения может спровоцировать возгорание прибора. Работники дежурного караула рекомендовали гражданам следить за состоянием изоляции электропроводки, пользоваться только исправными электроприборами и раздали жителям листовки с полезной информацией и телефонами экстренных служб», — поделился начальник части Евгений Садофьев.


Рейды проводились в целях предупреждения возгораний в жилом секторе.

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Рост цен на яйца объяснили словами «петухи есть, а рук нет»
Глава X5 Лобачева объяснила рост цен на яйца птичьим гриппом и нехваткой кадров
30 мая 2024, 10:45

Фото: iStock/Михаил Руденко

Тремя основными причинами роста цен на яйца, который наблюдался в прошлом году, стали вспышка птичьего гриппа, нехватка кадров на предприятиях отрасли и падение курса рубля. Об этом пишет РБК.
«Петухи есть, а рук нет», — сказала глава X5 Group Екатерина Лобачева.

Эти факторы привели к росту стоимости продукта у производителей, при этом падение выпуска оказалось меньше увеличения спроса. Она добавила, что нехватка яиц на полках магазинов породила дополнительный потребительский ажиотаж и довела цены до уровня, который потребовал вмешательства на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что специалисты Роскачества провели исследование 38-ми марок мороженого. В лакомстве двух известных брендов было выявлено наличие кишечной палочки. В целом более 60% исследованной продукции соответствует всем требованиям по составу и качеству, однако в некоторых образцах обнаружены нарушения, передаёт «РБК». В мороженом отдельных марок была выявлена замена животного жира на растительный, а ещё в нескольких нашли дрожжи и плесень. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Европе распространяются «клещи-монстры»
Sun: кровососущие клещи рода Hyalomma распространяются по территории Европы
30 мая 2024, 10:39

Фото: iStock/Nataba

«Клещи-монстры» (кровососущие клещи рода Hyalomma) распространяются по Европе.
Как сообщает газета Sun, ссылаясь на исследования ученых, этот вид клещей может переносить конго-крымскую геморрагическую лихорадку, что вызывает обеспокоенность среди специалистов. В статье газеты говорится, что опасные кровососущие паразиты продвигаются по территории Европы, перенося смертельную болезнь.

Первоначально эти крупные и агрессивные клещи обитали в регионах с тропическим климатом, таких как Африка и Юго-Восточная Азия. В Европе они долгое время оставались незамеченными, но в последние годы дикие животные, в том числе кролики, перенесли их в европейские страны.

Отмечается, что клещи рода Hyalomma особенно распространены в Испании, на Балеарских островах и в южной Италии. Также их находили в Великобритании, Португалии, на Сардинии, Мальте, а недавно обнаружили в Германии и Швеции, а также в северных районах Италии.

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#вирусы
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В Люберцах приступили к монолитным работам строительства школы
30 мая 2024, 10:33

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На строительной площадке школы в Люберцах ведутся монолитные работы. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новая школа на 1650 мест строится в жилом комплексе «Люберцы».

«Общая готовность здания школы составила 18%. В настоящий момент монолитные работы выполнены на 44%. Ведется перекрытие первого этажа, устанавливаются вертикальные конструкции второго этажа, а также осуществляется кладка подземной части. На строительной площадке объекта ежедневно работает 75 человек, а также задействована необходимая техника: мини-погрузчик и погрузчик, экскаватор, самосвал и поливомоечная машина», — подчеркнули в пресс-службе.

Помимо обычных классов для школьников оборудуют специализированные классы с лаборантскими, библиотечный центр и четыре спортивных зала.

Стоит отметить что полностью работы будут завершены к четвертому кварталу 2025 года.

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#перекрытие
#техника
#человек
#машина
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Специалисты Роскачества выявили в двух марках мороженого кишечную палочку
30 мая 2024, 10:32

Фото: istockphoto/Magone

Специалисты Роскачества провели исследование 38-ми марок мороженого. В лакомстве двух известных брендов было выявлено наличие кишечной палочки.
В целом более 60% исследованной продукции соответствует всем требованиям по составу и качеству, однако в некоторых образцах обнаружены нарушения, передаёт «РБК». В мороженом отдельных марок была выявлена замена животного жира на растительный, а ещё в нескольких нашли дрожжи и плесень.

Кишечная палочка была обнаружена в пломбире «Мишка на полюсе» казахстанской компании «Шин Лайн» и мороженом «Ермолино». Специалисты Роскачества пояснили, что эти бактерии могут появиться в продуктах, не подвергавшихся необходимой термической обработке.

В отдельных случаях выявлено несоответствие продукта маркировке, в частности, по весу. В результате проверок предостережения получили компании «НБН-Пломбир» («Выбор семьи»), «Вологодское мороженое» («Вкусландия»), АО БРПИ (Brandice) и «Айсберри-ФМ» («Ленинградское»).

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В Московской области за сутки выявили два лесных пожара
30 мая 2024, 10:07

Фото: пресс-служба комитета Лесного хозяйства Московской области

В Подмосковье за прошедшие сутки спасатели ликвидировали два лесных пожара. Об этом сообщила пресс-служба комитета Лесного хозяйства Московской области.
В среду сотрудники ведомства обнаружили пожары на площади 0,2 га в Павловском посаде и 0,05 га в городском округе Лосино-Петровский.

«При тушении возгораний были задействованы 9 единиц техники и 17 человек личного состава лесопожарных формирований. Все пожары были потушены в день выявления. Сегодня в регионе сохраняется IV класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах — III класс пожарной опасности.31 мая и 1 июня на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах — III класс пожарной опасности», — поделились в пресс-службе.

в случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

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Суд наложил арест на активы бывшего заместителя главы МВД Дагестана Исмаилова
30 мая 2024, 09:41

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Басманный районный суд города Москвы наложил арест на восемь земельных участков и другое имущество, принадлежащее бывшему заместителю министра внутренних дел Дагестана Руфату Исмаилову.
Он обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий, напоминает «Коммерсант». Как считают следователи, Исмаилов и его заместитель Далгат Абдулгапуров получали взятки за прекращение уголовных дел, а также были причастны к вымогательству. Всего в их отношении возбуждено три уголовных дела. Ещё одним фигурантом стал следователь СУ СК России по Дагестану Абдул Абакаров.

Следователи установили, что Исмаилов зарегистрировал фактически принадлежащие ему квартиры, дачи, автомобили на подставных лиц. Бывшие офицеры были задержаны в Дагестане в начале ноября 2023 года. Затем их препроводили в Москву, где им были предъявлены соответствующие обвинения. Басманный районный суд решил, что для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий необходимо наложить арест на движимое и недвижимое имущество, фактически принадлежащее фигурантам дела, но зарегистрированное на третьих лиц.

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#ск
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