Подмосковная команда стала призером всероссийский соревнований по ИИ

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Подмосковная команда стала серебряным призером Всероссийского соревнования по искусственному интеллекту. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Финал конкурса прошел в РГУ имени Косыгина. Участие приняли порядка 14 команд из 7 регионов России.
Кроме этого, все финалисты получили памятные призы от проекта Знание.Вики и подарочные курсы от образовательной платформы Global Skill.
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«Сборная Орехово-Зуевского ГГТУ «Информатика» под руководством капитана, старшего преподавателя Андрея Можаева, и студентов 3-го курса Максима Прилепина, Марии Разарёновой и Андрея Черницова, стала серебряным призером соревнований. Команды представляли работы в 4 тематических треках, продемонстрировав знания и навыки в анализе и экспертизе содержания, качества и достоверности текста, а также в проверке актуальности источников информации», — отметили в пресс-службе.
Кроме этого, все финалисты получили памятные призы от проекта Знание.Вики и подарочные курсы от образовательной платформы Global Skill.
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Мира Полтева