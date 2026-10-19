57% петербуржцев считают, что юмор помогает добиться успеха в карьере

19 октября 2026, 17:38

Больше половины петербуржцев строят карьеру с помощью юмора

Фото: istockphoto / Carlo Prearo

Больше половины жителей Санкт-Петербурга считают чувство юмора преимуществом в карьере. Так ответили 57% участников опроса SuperJob, тогда как 33% респондентов не видят особой связи между умением шутить и профессиональным успехом, сообщает «Петербургский дневник».