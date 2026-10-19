57% петербуржцев считают, что юмор помогает добиться успеха в карьере
Больше половины жителей Санкт-Петербурга считают чувство юмора преимуществом в карьере. Так ответили 57% участников опроса SuperJob, тогда как 33% респондентов не видят особой связи между умением шутить и профессиональным успехом, сообщает «Петербургский дневник».
Пользу юмора чаще отмечают горожане старшего возраста. Среди участников опроса младше 25 лет такого мнения придерживаются 44%, а среди респондентов старше 45 лет — 60%. Также чувство юмора чаще считают важным качеством люди с высшим образованием и зарплатой от 100 тысяч рублей.
Среди представителей разных профессий лидируют бармены и официанты: 77% опрошенных из этой группы уверены, что юмор помогает строить карьеру. На втором месте оказались менеджеры по продажам — так ответили 73% участников опроса. Среди специалистов по работе с клиентами эту связь отмечают 68%.
Реже о карьерной пользе чувства юмора говорили охранники и экономисты. В обеих профессиональных группах такую точку зрения поддержал 41% респондентов.
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