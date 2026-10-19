Названа неочевидная угроза камере смартфона
Съемка концертов и других мероприятий с мощными лазерами может необратимо повредить камеру смартфона. Об этом пишет BGR.
Как пояснил редактор портала Брайли Кенни, опасность возникает, когда достаточно мощный луч попадает прямо в объектив. Такие установки используют на фестивалях, в клубах и на концертных площадках. От лазера может пострадать сенсор — компонент камеры, который воспринимает свет и создает изображение.
В материале подчеркивается, что последствия бывают разными. Во время съемки на фото и видео могут появляться яркие пятна, засветки и искаженные цвета. Но мощный лазер способен вызвать и необратимые повреждения: тогда темные точки или полосы останутся на последующих фотографиях, сделанных уже при обычном освещении. При этом само присутствие лазеров на мероприятии не означает, что камера обязательно сломается.
Специалист сослался на рекомендацию компании Sony. Производитель предупреждает, что сенсор может пострадать не только от прямого луча, но и от излучения, отраженного другой поверхностью. Это касается не только смартфонов, но и отдельных фотоаппаратов.
Ранее сообщалось, что лазерное шоу на концерте группы «Руки Вверх» в Ростове-на-Дону повредило камеры нескольких смартфонов.
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