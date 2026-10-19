Женщина разгромила бар с элитным алкоголем из-за плохой стрижки

19 октября 2026, 17:22

Жительница Китая разгромила бар с винтажным алкоголем из-за плохой стрижки

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Женщина разгромила магазин с элитным алкоголем в китайской провинции Сычуань. Об этом сообщает издание Toutiao.