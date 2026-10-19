Женщина разгромила бар с элитным алкоголем из-за плохой стрижки
Женщина разгромила магазин с элитным алкоголем в китайской провинции Сычуань. Об этом сообщает издание Toutiao.
Управляющая торговой точкой госпожа Сяо рассказала, что посетительница не справилась с эмоциями из-за неудачной стрижки в соседней парикмахерской и решила выплеснуть злость. Она зашла в бар, чтобы выпить, но в какой-то момент начала бить бутылки. Погром продолжался несколько минут, за это время возле входа собралась толпа очевидцев, однако никто так и не попытался вмешаться.
В ассортименте в основном был представлен винтажный алкоголь. Ущерб от действий буйной посетительницы, по оценке владельца, составил около 44 тысяч долларов. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.
Ранее жительница Китая по имени Сяоюй рассказала, что на протяжении месяца страдала от необъяснимых болей, причину которых удалось выяснить лишь случайно.
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