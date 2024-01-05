6 января 2023 — Сочевник, или Сочельник: Что можно и чего нельзя делать

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Сочельник — это канун церковных праздников Рождества и Крещения. О том, что можно и чего нельзя делать в этот день, сообщает Общественная служба новостей.
6 января православная церковь отмечает Богоявление. Это христианский праздник, посвященный Рождеству Христову и событиям, которые предшествуют ему. Он также является одним из наиболее почитаемых праздников.
Сочельник является семейным праздником. В этот день рекомендуется приготовить угощение и собраться вместе с близкими за праздничным столом.
Не следует в праздничный день шить и выносить мусор, так как можно притянуть к себе печаль и невзгоды. Также нельзя садиться за праздничный стол и трапезничать в черной одежде.
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«Слово «Сочельник» произошло от «сочиво». Это праздничное постное блюдо, которое еще по-другому называется кутья. На Руси в последний день Филипповского поста, который был самым строгим, ели постную кашу», — пишет Общественная служба новостей.
Не следует в праздничный день шить и выносить мусор, так как можно притянуть к себе печаль и невзгоды. Также нельзя садиться за праздничный стол и трапезничать в черной одежде.
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Екатерина Коршунова