60-летнюю Климовскую музыкальную школу в этом году ждёт капремонт

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова
В этом году в Климовской музыкальной школе проведут капитальный ремонт. Об этом на встрече с родительским активом объявил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
«Учреждение культуры скоро отметит 60-летие. К работам уже приступил Фонд капитального ремонта. На объекте ведётся замена внутренних инженерных систем, обновлены радиаторы. Параллельно специалисты приступили к подготовке документации для включения музыкальной школы в программу капремонта, что позволит уже в этом году приступить к глобальным работам», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.В здании заменят окна, инженерные коммуникации, электрику, выполнят косметический ремонт. Как отметил глава муниципалитета, ещё одна важная тема – состояние музыкальных инструментов. В следующем году, по словам Артамонова, начнётся поэтапное обновление инструментальной базы.
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Лора Луганская