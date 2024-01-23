В Подмосковье до конца года заменят лифты более чем в 180 домах

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Лифты заменят в 181 многоквартирном доме в 13 округах Московской области в текущем году, работы проведут в рамках реализации масштабной региональной программы капремонта жилого фонда, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
«В 181 доме будет заменено 539 лифтов. Дома расположены в городских округах: Химки, Богородский, Серпухов, Балашиха, Пушкинский, Мытищи, Домодедово, Электросталь, Щёлково, Сергиево-Посадский, Люберцы, Красногорск и Королёв», — говорится в сообщении.
Все новые лифты произведены в России или в Белоруссии, поэтому проблем с комплектующими не возникнет. Кабины в лифтах антивандальные, энергосберегающие, со светодиодным освещением и умными датчиками на дверях, которые делают лифты более безопасными.
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Лев Каштанов