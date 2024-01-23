Воробьёв объявил о предстоящем открытии в Подмосковье 39 школ и 34 садиков

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В наступившем году в Московской области откроют более 70 школ и детсадов. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв.
«В этом году мы откроем 39 школ и 34 детских сада – как за бюджет, так и за внебюджетные источники. Стараемся вести сбалансированное строительство. В микрорайоне должны быть и пункт полиции, и поликлиника, и детсад, и школа. А там, где образовался дефицит, максимально оперативно пытаемся возводить вот такие современные комплексы. Надеюсь, что мы сможем привлечь сюда лучших специалистов. Именно команда учителей, их мотивация, достойный уровень зарплаты во многом определяет качество знаний», – сказал губернатор.Он добавил, что в Подмосковье также обновляют устаревшие школы.
«Здесь нам очень помогает большая президентская программа капремонта. В прошлом году привели в порядок 62 школы, в этом планируем ещё более 40. Прирост школьников в регионе очень заметен – порядка 40 тыс ежегодно. Подмосковье растёт, и мы должны в каждой сфере обеспечивать перемены», – подчеркнул Воробьёв.Во вторник губернатор проверил ход строительства большого воспитательно-образовательного комплекса в красногорском микрорайоне Павшинская пойма. Его откроют на год раньше – в сентябре этого года.
Читайте также:
Образовательный комплекс в Красногорске заработает на год раньше плана
Воробьёв: строительство большого госпиталя в Балашихе стартует в марте
В новый детский госпиталь в Красногорске примут около тысячи врачей
Лора Луганская