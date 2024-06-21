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60 тысяч ребят из подмосковных пришкольных лагерей отметили День памяти и скорби

21 июня 2024, 22:56
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Свыше 60 тысяч детей из пришкольных лагерей Подмосковья приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Школьникам напомнили, что 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война. Ребята послушали историческую аудиозапись объявления о начале войны, посмотрели видеоролики о детях блокадного Ленинграда и главных событиях войны. Им также предложили сделать поделки – Вечные огни из бумаги», – говорится в сообщении.
В школах была объявлена минута молчания под звук метронома, прошло возложение цветов к памятникам жертвам Великой Отечественной войны.



В ведомстве добавили, что патриотические мероприятия проходили всю неделю. Программа включала посещение краеведческих и исторический муниципальных музеев, экскурсии на места боевой славы.

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#22 июня
#великая отечественная война
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#дети
#школьники
#подмосковье
#московская область
Новая котельная в Клину обеспечит теплом более 20 тысяч жителей
21 июня 2024, 22:44

Фото: телеграм-канал Евгения Хромушина

В городском округе Клин ввели в эксплуатацию новую котельную, сообщил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин. Её построили по концессии с компанией «Газпром теплоэнерго МО».
«Котельная надёжно обеспечит теплом и горячей водой 64 многоквартирных дома, где проживают более 20 тысяч человек, а также школу, детсад и детскую поликлинику. Оборудование котельной российское. Оно имеет серьёзный резерв», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.
По его словам, всего по концессии с «Газпром теплоэнерго МО» планируется модернизировать в городском округе 47 котельных и построить пять новых, которые заместят работу ТЭЦ. По итогам года будут завершены работы на 21 котельной, заключил вице-губернатор.

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#московская область
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Выпускник лицея «Протвино» достиг высшего результата на ЕГЭ по математике
21 июня 2024, 22:28

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

Выпускник лицея «Протвино» Альберт Гороховский принёс наукограду Серпухов высший результат ЕГЭ по математике. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Никитенко. Альберт – ученик физико-математического класса. Он увлекается математикой, физикой и информатикой.
«Протвинец прошел процедуру апелляции и доказал, что его знания предмета – на самом высоком уровне. Результаты о другим предметам тоже впечатляют: по физике – 94 балла, по информатике – 90. Альберт собирается поступать в МФТИ, планирует стать программистом», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
Он добавил, что за ученика переживала его педагог Елена Александровна Рыбакова.

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#образование
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Пять подмосковных городов вошли в топ федерального индекса «IQ городов»
21 июня 2024, 22:10

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Пять городов Московской области вошли в число лидеров премии Индекса «IQ городов», сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона. Дубна, Ивантеевка, Реутов, Химки и Электросталь отличились в категориях «административные центры» и «крупные города».
Итоги расчёта Индекса цифровизации городского хозяйства за 2023 год представили в Перми на пленарном заседании V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Строим вместе».
«Подмосковные города шестой год подряд включают в число лидеров по показателю индекса IQ. В этом году второй раз определили IQ-индекс регионов. Московская область вошла в топ-10 по этому показателю. Проект «Умный город» помогает формировать систему эффективного управления городским хозяйством, создавать безопасные и комфортные условия для жителей. Подмосковные города активно участвуют в этом проекте», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Индекс «IQ городов» был разработан Минстроем России в 2019 году вместе с МГУ им. Ломоносова. Он включает множество показателей, среди которых – цифровизация таких областей, как энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, безопасность, медицина и многое другое.

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#московская область
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#михаил хайкин
#министерство благоустройства мо
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В Подмосковье начался лёт малого ночного павлиньего глаза
21 июня 2024, 21:53

Фото: Минэкологии МО / А. Ульянов

Энтомологи отметили в Подмосковье лёт малого ночного павлиньего глаза, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона. Редкий мотылёк занесён в Красную книгу Московской области.
«Малого ночного павлиньего глаза трудно не заметить. Он достаточно крупный, имеет большие перистые усики, крылья, украшены узорами в виде кругов, напоминающими глаза. При встрече с неприятелем бабочка раскрывает свои крылья и становится похожей на сову. Такой механизм защиты отпугивает хищников и спасает насекомое», – рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
В Подмосковье это красивое чешуекрылое можно встретить в городских округах Можайский, Рузский, Дмитровский, Орехово-Зуево, Подольск, Балашиха, Егорьевск, Клин и других. Его излюбленные места – смешанные леса с прогреваемыми полянами и опушками.

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#насекомые
#красная книга
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Стало известно, какие документы необходимы россиянам для поездки в КНДР
«Известия»: Гражданам России для поездки в КНДР нужна виза
21 июня 2024, 20:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Туроператор «Русский Экспресс» рассказал, что гражданам РФ для поездки в КНДР нужна виза. Об этом пишут «Известия».
Сообщается, что пакет документов стандартный, стоимость — около $40-60. Виза выдается строго под даты поездки. Сейчас прямых рейсов из Российской Федерации в Северную Корею нет.

В пресс-службе туроператора рассказали, что про туризм в Северную Корею стали очень часто говорить. В стране есть пляжные и горнолыжные курорты. Некоторые отели в КНДР соответствуют международным «пяти звездам». Туристы едут в страну за необычными впечатлениями и атмосферой «застывшего времени».

«Массовых и семейных туристов смущает закрытый характер КНДР, отсутствие некоторых элементарных сервисов вроде интернета, необходимость везде ходить с сопровождающим по строго определенным маршрутам», — отметил туроператор в беседе с Известиями.

Ранее сообщалось, что российский турист сравнил КНДР с тюрьмой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#туризм
#туристы
#поездки
#курорты
#кндр
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Свыше 100 пар поженятся в усадьбе Архангельское в канун Дня семьи, любви и верности
21 июня 2024, 20:36

Фото: Istockphoto / MaximFesenko

Более 500 пар поженятся в Подмосковье в канун Дня семьи, любви и верности. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Будущие молодожёны часто выбирают для свадьбы красивые или праздничные даты. Так, в канун Дня семьи, любви и верности у нас в Московской области поженятся более 480 пар. В преддверии праздника, 7 июля, мы будем поздравлять семейные пары с праздником в 23 парках и дарить им ромашки», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Как отметили в министерстве, большинство пар в канун праздника выбрали свадьбы в парках и загородных отелях. Но главой площадкой праздника станет усадьба в Архангельском, где соберутся свыше 100 пар со всего Подмосковья. Гостей фестиваля ждут праздничный концерт, экскурсии и фотосессия в одной из красивейших усадьб региона. А юбиляров совместной жизни отметят медалями «За любовь и верность».

Все лучшие подмосковные локации для проведения свадьбы можно найти на портале, а также в телеграм-канале «Свадьба в Подмосковье».

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#московская область
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В Черногории произошел массовый сбой в работе интернета
NetBlocks: в Черногории на фоне пожара на ЛЭП произошел сбой в работе интернета
21 июня 2024, 19:58

Фото: iStock/Sashkinw

Крупный сбой работы интернета зафиксирован в Черногории. Об этом написала международная служба мониторинга интернета NetBlocks в социальной сети X.
Отмечается, что инцидент появился из-за пожара на ЛЭП. В настоящее время сетевые данные показывают серьезные сбои в подключении к интернету в Черногории.

Согласно информации источника, эти сбои также связаны с отключениями электроэнергии, которые сказываются на соседних государствах из-за жары в регионе.

В настоящее время специалисты пытаются восстановить электроснабжение и наладить связь в этой местности.

Напомним, в Черногории, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Албании пропал свет из-за возникшей аварии. Гендиректор черногорской системы электропередачи (CGES) Иван Асанович проинформировал, что электроснабжение нарушено на всей территории страны, кроме севера.

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#специалисты
#свет
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Жителям Подмосковья рассказали, куда обратиться при протечке крыши
21 июня 2024, 19:02

Фото: пресс-службе Минчистоты МО

В Подмосковье с начала июня устранили протечки крыш в 137 многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Управляющие компании региона успешно выполнили 137 задач по ремонту протекающих кровель многоквартирных домов. Больше всего протечек устранили специалисты из Химок, Богородского и Подольска», – уточняется в сообщении.
Как напомнили в министерстве, управляющие организации обязаны регулярно осматривать крыши и оперативно устранять обнаруженные дефекты. Задача должна быть выполнена в течение 24 часов с момента обнаружения.

Если жилец увидел протечку, он должен немедленно обратиться в управляющую компанию, а затем оставить заявку на портале Единой диспетчерской системы региона.

Если срок истёк, а проблема не решена, следует обратиться в ближайший территориальный отдел ведомства. Контактная информация представлена на его сайте.

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22 июня — День памяти и скорби: история начала войны, традиции памятной даты
В России День памяти и скорби отмечают 22 июня
21 июня 2024, 18:50

Фото: istockphoto/alekc79

В России День памяти и скорби отмечают 22 июня. Это памятная дата. Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни около 26, 6 млн советских граждан.

Об истории и традициях памятной даты расскажет редакция «Радио 1».

История начала войны

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия нанесла массированные удары по территории Союза Советских Социалистических Республик. Враг бомбил железнодорожные станции, аэродромы, военно-морские базы, а также города. О начале войны было объявлено по радио наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым. Он призвал людей сплотиться. Свое выступление Молотов завершил словами: «Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Война, трагедией вошла практически в каждую советскую семью. Завершилась — 9 мая 1945 года, спустя 1418 дней. Она обратила в развалины села и целые города, привела к гибели многих миллионов человек. Самые большие людские потери понес Советский Союз. Они составили 26,6 млн человек. Советскому народу пришлось стоять насмерть. Невозможно сопоставить ущерб, который понесла наша страна, с чем-то ещё. Это был геноцид. В победу над ним Советский Союз внес главный вклад.

В 1992 году Верховный Совет России объявил 22 июня Днем памяти защитников Отечества. В 1996 году президент РФ Борис Ельцин предложил другое название — День памяти и скорби. Президент России Владимир Путин в 2007 году закрепил за Днем памяти и скорби статус государственной памятной даты.

В России 22 июня отмечается День памяти и скорби

Самая главная традиция Дня памяти и скорби — возложение цветов к памятникам героев ВОВ. Глава государства и другие официальные лица возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата, которая расположена у стен Кремля. Помимо этого, по всей стране проходят памятные акции и траурные митинги.

С 2009 года проводится акция «Свеча памяти». 22 июня по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. Люди приходят к местам, связанным с ВОВ, и зажигают там свечи. Делают это и во многих других странах.

В России стартовала 16-я международная мемориальная акция «Свеча Памяти»
В России стартовала 16-я международная мемориальная акция «Свеча Памяти»

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