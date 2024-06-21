60 тысяч ребят из подмосковных пришкольных лагерей отметили День памяти и скорби

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Свыше 60 тысяч детей из пришкольных лагерей Подмосковья приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Школьникам напомнили, что 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война. Ребята послушали историческую аудиозапись объявления о начале войны, посмотрели видеоролики о детях блокадного Ленинграда и главных событиях войны. Им также предложили сделать поделки – Вечные огни из бумаги», – говорится в сообщении.В школах была объявлена минута молчания под звук метронома, прошло возложение цветов к памятникам жертвам Великой Отечественной войны.
В ведомстве добавили, что патриотические мероприятия проходили всю неделю. Программа включала посещение краеведческих и исторический муниципальных музеев, экскурсии на места боевой славы.
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Лора Луганская