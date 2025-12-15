63% девятиклассников пошли в техникумы, что является рекордом за 50 лет

15 декабря 2025, 14:15

Фото: iStock/sengchoy

В 2025 году 63% выпускников девятых классов России выбрали среднее специальное образование — это рекорд за последние 50 лет. Всего в техникумы и колледжи зачислили 1,3 млн человек, а в общем в СПО обучаются 3,9 миллионов студентов.