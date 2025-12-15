63% девятиклассников пошли в техникумы, что является рекордом за 50 лет
В 2025 году 63% выпускников девятых классов России выбрали среднее специальное образование — это рекорд за последние 50 лет. Всего в техникумы и колледжи зачислили 1,3 млн человек, а в общем в СПО обучаются 3,9 миллионов студентов.
Как сообщает «КоммерсантЪ», количество желающих получить среднее специальное образование составило около четырех миллионов человек. Наибольший рост наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской и Ленинградской областях.
Популярные направления среди абитуриентов — сестринское и лечебное дело, информационные системы и программирование, туризм и гостеприимство. Также большое число студентов выбирают профессии повара, сварщика и строителя.
В министерстве отметили, что такие показатели наблюдаются впервые за полвека: в 1970-х годах в техникумах и училищах обучалось около четырех миллионов ребят, а нынешний рост демонстрирует высокую востребованность среднего профессионального образования среди молодежи.
Читайте также: