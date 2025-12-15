Несколько детей отравились в российском бассейне
Mash: Четверо детей отравились в бассейне города Янаул в Башкирии
Несколько детей почувствовали недомогание в бассейне города Янаул в Башкирии. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
По информации СМИ, во время тренировки в спортивной школе четверым пловцам семи-восьми лет стало плохо. Предположительно, причиной было отравление хлоркой, детей доставили в больницу на скорой помощи.
Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Отмечается, что состояние школьников улучшилось, они идут на поправку.
