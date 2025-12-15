Зарезавший учительницу подросток в Петербурге не хотел ходить на допзанятия
В Санкт-Петербурге напавший на учительницу по математике подросток не хотел посещать дополнительные занятия, на которые его записала мама. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент произошёл утром перед уроками, когда 15-летний Артемий должен был исправлять оценку за контрольную. Вместо этого он напал на 29-летнюю преподавательницу Марии А., ранив её ножом в спину.
Мать подростка, учитель истории с 20-летним стажем, договорилась с коллегой о дополнительных занятиях для сына. Обе преподавательницы имеют исключительно положительные отзывы от коллег и учеников, а сам Артемий считался гордостью школы за успехи в учёбе и спорте.
