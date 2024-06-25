644 дольщика получили ключи от квартир в ЖК «Митино Дальнее»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Дольщики в ЖК «Митино Дальнее» получают ключи. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
ЖК «Митино Дальнее» расположен в городском округе Химки.
Подписание документов и приёмка жилья идет в тесном взаимодействии с Фондом защиты прав дольщиков. Новоселье в ближайшее время отметят 868 семей.
После подписания акт приема-передачи дольщики сразу смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы.
Читайте также:
В балашихинском ЖК «Пехра» ввели в эксплуатацию два дома на 1,8 тыс. квартир
Спорные участки в Барвихе реализовали по стоимости, заниженной в сотни раз
В более чем 750 многоквартирных домах Подмосковья проверили балконы
«В марте 2021 года права на завершение строительства были переданы Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Все восемь домов были достроены и введены в эксплуатацию в ноябре–декабре 2023 года», — поделились в пресс-службе.
Подписание документов и приёмка жилья идет в тесном взаимодействии с Фондом защиты прав дольщиков. Новоселье в ближайшее время отметят 868 семей.
После подписания акт приема-передачи дольщики сразу смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы.
Читайте также:
В балашихинском ЖК «Пехра» ввели в эксплуатацию два дома на 1,8 тыс. квартир
Спорные участки в Барвихе реализовали по стоимости, заниженной в сотни раз
В более чем 750 многоквартирных домах Подмосковья проверили балконы
Мира Полтева