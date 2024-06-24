Спорные участки в Барвихе реализовали по стоимости, заниженной в сотни раз

Фото: istock / Vladislav Zolotov
Спорные земли коттеджного поселка «Сады Майендорф», которые ранее принадлежали санаториям управделами президента, продали в 236 раз ниже рыночной стоимости. Об этом проинформировала прокурор в Одинцовском суде Московской области в беседе с РИА Новости.
В понедельник Одинцовский суд Московской области начал рассмотрение по существу иска Генпрокуратуры РФ об изъятии 8 гектар земли из 99 гектаров, проданных по заниженной стоимости, где в настоящее время расположен элитный коттеджный посёлок «Сады Майендорф».
По словам прокурора, на момент сделки, в 2001 году, участки продали за 54,4 млн рублей.
Ранее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры против Платона Лебедева и Михаила Ходорковского*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Россиян предупредили о новой мощной волне мошенничества в WhatsApp
В шарах с экскрементами из Северной Кореи обнаружили паразитов
Умер актер из «Бандитского Петербурга» Огий
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
По словам прокурора, на момент сделки, в 2001 году, участки продали за 54,4 млн рублей.
«Но в реальности данный земельный участок стоил 13 миллиардов рублей, то есть участок был куплен по заниженной стоимости в 236 раз, что также свидетельствует о недобросовестности заключенного контракта», — заявила собеседница.В надзорном ведомстве разъяснили, что подведомственные учреждения управделами президента — санаторий «Барвиха» и Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс, а также организация «Кантри-Про» вступили в сговор с целью завладения рекреационной территорией усадьбы «Майендорф» и коммерческой застройки.
Ранее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры против Платона Лебедева и Михаила Ходорковского*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Россиян предупредили о новой мощной волне мошенничества в WhatsApp
В шарах с экскрементами из Северной Кореи обнаружили паразитов
Умер актер из «Бандитского Петербурга» Огий
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Алина Юрчак