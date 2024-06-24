В более чем 750 многоквартирных домах Подмосковья проверили балконы

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Московской области проверили состояние балконов более 750 многоквартирных домов. Об этом заявили в пресс-службе Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области.
«Балкон относится к общему имуществу многоквартирного дома, поэтому управляющая компания должна регулярно проверять состояние балконных плит во время плановых осмотров весной и осенью. Если будут выявлены повреждения, нужно будут своевременно провести ремонт. Иначе это может представлять угрозу безопасности людей. С начала года по обращениям жителей управляющие организации устранили неисправности балконов и лоджий более чем в 750 домах», – уточнили в министерстве.Там добавили, что за обслуживание и ремонт балкона отвечает управляющая компания. Однако, если в конструкцию внесены конструктивные изменения, то ответственность за них уже несёт владелец. В случае обнаружения дефектов балконных плит нужно сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании или на портал.
Читайте также:
Жителям Московской области предложили получать бонусы за сдачу вторсырья
В Подмосковье подписали соглашение о рациональном обращении с отходами
В Подмосковье с начала года починили окна в 1,5 тыс. подъездах
Лора Луганская