В более чем 750 многоквартирных домах Подмосковья проверили балконы

21 июня в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в городском округе Клин открылся X Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. За первые три дня площадку посетили более 4,5 тысяч зрителей, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.