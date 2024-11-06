7-8 ноября пройдет VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья

Фото: МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
7-8 ноября состоится VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья «Достижения медицинской науки в практику».
Мероприятие пройдет на базе МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 900 врачей разных специальностей, ординаторов и студентов медвузов приедут лично, более 2000 присоединятся по видеосвязи к своим коллегам. Также посетят съезд гости из других стран: Австрии, Армении, Германии, Казахстана, Китая, Турции и Узбекистана.
Съезд будет состоять из пленарных заседаний, сематических секций и симпозиумов по различным направлениям терапии, мастер-классов, круглых столов и дискуссий.
Главный терапевт городского округа Дубна Александр Вейкин в беседе с «Радио 1» сказал, что польза этого мероприятия не оценима.
По его словам, этот съезд поможет молодежи получить опыт от врачей-ветеранов, что тоже очень бесценно.
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Съезд будет состоять из пленарных заседаний, сематических секций и симпозиумов по различным направлениям терапии, мастер-классов, круглых столов и дискуссий.
Главный терапевт городского округа Дубна Александр Вейкин в беседе с «Радио 1» сказал, что польза этого мероприятия не оценима.
«Во-первых, там дается самая последняя и самая актуальная информация, последние достижения и исследования. В глубинке у нас все это объять и получить невозможно. Во-вторых, мы объединяемся, врач — это командный игрок, особенно терапевт, он должен объединить вокруг себя узких специалистов для достижения главной цели — здоровье человека. И там, где медперсонал в хорошей команде, где главврач прислушивается к мнению коллег, там и результаты намного лучше», — поделился специалист.
По его словам, этот съезд поможет молодежи получить опыт от врачей-ветеранов, что тоже очень бесценно.
«Лучше учиться на чужих ошибках, особенно в нашем деле, когда ошибка чревата нехорошими последствиями. Это и профилактика, и новые возможности, и лечение самых тяжелых случаев. Мы все это вместе будем обсуждать», — рассказал о грядущем Съезде терапевтов Александр Вейкин.
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Анастасия Бондарева