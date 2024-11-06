Подмосковные хирурги избавили подростка от невыносимой боли в ноге

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли подростка от мучительной боли в ноге. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 16-летний юноша с жалобами на сильную боль в ноге по ночам. Это продолжалось в течение трёх месяцев. Подросток постоянно принимал обезболивающие препараты. Проведенная диагностика выявила у него остеоид-остеому. Эта доброкачественная опухоль костей чаще всего встречается у подростков и молодых людей мужского пола.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
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Фото: пресс-служба Минздрава МО
«Остеоид-остеома поражает трубчатые и плоские кости. Она отличается медленным ростом и болями в ночное время. Мы провели хирургическое вмешательство и удалили патологический очага вместе с изменёнными тканями. Образцы тканей отправили на гистологическое исследование. До восстановления кости пациент будет носить гипсовую лангету», – рассказал заведующий отделением МОДКТОБ Виталий Куваев.Сейчас юноша выписан и продолжает лечение амбулаторно. После короткого реабилитационного периода он сможет вернуться к обычной жизни.
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Лора Луганская