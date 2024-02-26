70-летняя женщина пожаловалась на необычную интимную проблему

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Психотерапевт Памела Коннолли дала совет 70-летней женщине, которая обратилась к ней с необычной интимной проблемой. Об этом пишет The Guardian.
Женщина призналась, что ей никогда не удавалось достичь оргазма от оральной стимуляции или мастурбации.
Женщина также поделилась, что изредка видит эротические сны, после которых испытывает оргазм. В письме она обратилась к психотерапевту, чтобы та объяснила ее интимные особенности.
Эксперт отметила, что такие проблемы могут возникать из-за неуверенности или одиночества. Она призвала уделить время изучения своего тела,
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«Прикосновения к самой себе не приносят удовлетворения, поэтому я этого не делаю. Чувствую возбуждение только в постели с мужчиной, к которому меня влечет физически и интеллектуально, которого люблю», — поделались она.
Эксперт отметила, что такие проблемы могут возникать из-за неуверенности или одиночества. Она призвала уделить время изучения своего тела,
«Пофантазируйте о возбуждающих вас сценариях о любви и понимании. Процесс займет какое-то время, так что будьте терпеливы», — порекомендовала специалист.Читайте также:
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