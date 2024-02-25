Врач рассказала о признаках недобросовестного стоматолога

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Стоматологические услуги не из дешёвых, а если врач к тому же ставит неверные диагнозы и назначает лишние процедуры, лечение может обойтись в кругленькую сумму. Как распознать недобросовестного специалиста и избежать лишних трат? Об этом «Российской газете» рассказала врач клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук.
По её словам, существует несколько признаков, которые могут указывать на недобросовестность стоматолога:
Слишком низкая цена
Если вам предлагают стоматологические услуги по цене значительно ниже рыночной, это повод насторожиться. Скорее всего, врач пытается привлечь пациентов за счёт низких цен, а затем будет навязывать дополнительные услуги или назначать ненужное лечение.
Агрессивная реклама
Если клиника активно рекламирует свои услуги, обещая моментальные результаты и безболезненное лечение, это также может быть признаком недобросовестности. Стоматологическая помощь — это медицинская услуга, которая требует индивидуального подхода. Поэтому не стоит доверять рекламе, которая обещает всем пациентам одинаково хорошие результаты.
Непрофессионализм врача
Недобросовестный стоматолог может проявлять непрофессионализм в общении с пациентами, не объяснять им суть лечения или отвечать на вопросы уклончиво. Такой врач может также не соблюдать санитарно-гигиенические нормы, что может привести к инфицированию пациента.
Навязывание дополнительных услуг
Недобросовестный врач может навязывать пациентам дополнительные услуги, которые не нужны или которые можно сделать в другой клинике по более низкой цене. Например, он может предлагать установку более дорогих имплантов или брекетов, хотя в этом нет необходимости.
Некачественное лечение
Недобросовестный врач может проводить лечение некачественно, используя устаревшие методы и материалы. Это может привести к осложнениям и необходимости повторного лечения.
Нарушение прав пациента
Недобросовестный врач может нарушать права пациента, например, не информируя его о возможных рисках лечения или не давая ему ознакомиться с планом лечения.
Отсутствие документов
Недобросовестная стоматологическая клиника может не иметь лицензии на оказание медицинских услуг или не выдавать пациентам документы, подтверждающие оплату лечения.
Подозрительные условия оказания услуги, договора, гарантии
Обычно это сомнительные сроки оказания услуги, скупой договор без подробного описания, а также неопредёленные сроки гарантии.
Если вы столкнулись с недобросовестным стоматологом, вы можете обратиться в контролирующие органы, такие как Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, а также подать в суд на клинику.
Если вы сомневаетесь в качестве услуг врача, к которому пришли, Диана Левчук рекомендует прежде всего подойти к выбору специалиста с холодным умом.
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Слишком низкая цена
Агрессивная реклама
Если клиника активно рекламирует свои услуги, обещая моментальные результаты и безболезненное лечение, это также может быть признаком недобросовестности. Стоматологическая помощь — это медицинская услуга, которая требует индивидуального подхода. Поэтому не стоит доверять рекламе, которая обещает всем пациентам одинаково хорошие результаты.
Непрофессионализм врача
Недобросовестный стоматолог может проявлять непрофессионализм в общении с пациентами, не объяснять им суть лечения или отвечать на вопросы уклончиво. Такой врач может также не соблюдать санитарно-гигиенические нормы, что может привести к инфицированию пациента.
Навязывание дополнительных услуг
Недобросовестный врач может навязывать пациентам дополнительные услуги, которые не нужны или которые можно сделать в другой клинике по более низкой цене. Например, он может предлагать установку более дорогих имплантов или брекетов, хотя в этом нет необходимости.
Некачественное лечение
Недобросовестный врач может проводить лечение некачественно, используя устаревшие методы и материалы. Это может привести к осложнениям и необходимости повторного лечения.
Нарушение прав пациента
Недобросовестный врач может нарушать права пациента, например, не информируя его о возможных рисках лечения или не давая ему ознакомиться с планом лечения.
Отсутствие документов
Недобросовестная стоматологическая клиника может не иметь лицензии на оказание медицинских услуг или не выдавать пациентам документы, подтверждающие оплату лечения.
Подозрительные условия оказания услуги, договора, гарантии
Обычно это сомнительные сроки оказания услуги, скупой договор без подробного описания, а также неопредёленные сроки гарантии.
Если вы столкнулись с недобросовестным стоматологом, вы можете обратиться в контролирующие органы, такие как Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, а также подать в суд на клинику.
Если вы сомневаетесь в качестве услуг врача, к которому пришли, Диана Левчук рекомендует прежде всего подойти к выбору специалиста с холодным умом.
«Лучшее, что вы можете сделать - взять время на размышление и проконсультироваться у 2-3 других специалистов в разных медицинских учреждениях», — сказала стоматолог.Читайте также:
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Сергей Калугин