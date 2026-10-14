71-летняя пенсионерка решила стать участницей конкурса красоты
71-летняя пенсионерка стала самой возрастной участницей в истории конкурса красоты «Мисс Великобритания». Об этом сообщает BBC News.
По информации издания, женщина подала заявку, успешно прошла отбор и вошла в число конкурсанток, установив рекорд за 81 год существования состязания. Она выразила надежду, что ее пример вдохновит других женщин пробовать новое в любом возрасте и докажет, что красота не имеет возрастных границ.
Организаторы конкурса отмечают, что в последние годы состав участниц становится все более разнообразным, а возраст перестает быть определяющим фактором. Сама пенсионерка призналась, что волновалась перед выходом на сцену, но решила участвовать, чтобы доказать: уверенность в себе и харизма важнее цифры в паспорте.
Ранее экс-тюремщица стала финалисткой национального конкурса красоты. Подробности — в нашем материале.
Читайте также: