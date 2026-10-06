«Почему бы и нет?»: экс-тюремщица стала финалисткой национального конкурса красоты
24-летняя экс-тюремщица Тара Сэмпсон стала финалисткой конкурса «Мисс Англия»
Бывшая сотрудница британской тюремной службы вышла в финал национального конкурса красоты «Мисс Англия». Об этом сообщает Daily Star.
24-летняя Тара Сэмпсон в конце сентября завоевала титул «Мисс Манчестер», что позволило ей пройти в финал конкурса «Мисс Англия». Для девушки это первый опыт участия в подобных соревнованиях — ранее она не работала в модельной сфере.
Сэмпсон около года служит в полиции графства Большой Манчестер, а до этого работала тюремщицей. По ее словам, участие в конкурсе стало возможностью попробовать себя в новом амплуа.
«Я никогда раньше не работала моделью, хотя и подумывала об этом. И в какой-то момент решила: «А почему бы и нет?» И рискнула. Мне очень понравилось сменить тяжелую полицейскую форму на гламурный наряд, ведь в душе я очень женственная», — рассказала она.После победы на региональном конкурсе Сэмпсон заявила, что намерена использовать полученный статус для привлечения внимания к благотворительным инициативам. Девушка также отметила, что опыт работы в полиции оказался полезен во время подготовки к конкурсу. По ее словам, служба учит регулярно выходить из зоны комфорта, сохранять концентрацию и быстро реагировать на происходящее.
Финал конкурса «Мисс Англия» состоится 17 ноября. Победительница представит Великобританию на конкурсе «Мисс Мира», который пройдет в Танзании в мае 2027 года.