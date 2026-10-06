«Почему бы и нет?»: экс-тюремщица стала финалисткой национального конкурса красоты

06 октября 2026, 22:06

24-летняя экс-тюремщица Тара Сэмпсон стала финалисткой конкурса «Мисс Англия»

Фото: istockphoto/txking

Бывшая сотрудница британской тюремной службы вышла в финал национального конкурса красоты «Мисс Англия». Об этом сообщает Daily Star.





24-летняя Тара Сэмпсон в конце сентября завоевала титул «Мисс Манчестер», что позволило ей пройти в финал конкурса «Мисс Англия». Для девушки это первый опыт участия в подобных соревнованиях — ранее она не работала в модельной сфере.



Сэмпсон около года служит в полиции графства Большой Манчестер, а до этого работала тюремщицей. По ее словам, участие в конкурсе стало возможностью попробовать себя в новом амплуа.





«Я никогда раньше не работала моделью, хотя и подумывала об этом. И в какой-то момент решила: «А почему бы и нет?» И рискнула. Мне очень понравилось сменить тяжелую полицейскую форму на гламурный наряд, ведь в душе я очень женственная», — рассказала она.