Осужденный за избиение жены вошел в жюри конкурса красоты в Пермском крае
Вокруг конкурса «Мисс и миссис Пермский край» разгорелся скандал — в состав жюри включили мужчину, осужденного за угрозу убийством и избиение собственной жены. Подробности приводит телеграм-канал Baza.
Речь идет о Сергее Евтееве — основателе лиги кулачных боев «Волго-Урал Fight» и директоре одного из местных частных охранных предприятий. По информации источника, мужчина совершил преступление в Индии на почве ревности.
В гостиничном номере он повалил жену Ксению на кровать и наносил кулаком удары по голове, обещая убить. Вернувшись в Россию, мужчина признал вину. Суд назначил ему полтора года ограничения свободы и обязал выплатить пострадавшей полмиллиона рублей компенсации.
При этом Сама Ксения, как отмечает канал, — тоже участница конкурсов красоты: в 2023 году она стала победительницей «Top Best Russia», а в 2024-м стала обладательницей титула «Королева года». Сейчас женщина работает помощницей депутата Заксобрания Пермского края.
Уточняется, что Евтеев удалил свои страницы из соцсетей после обрушившейся на него критики из-за судимости.
