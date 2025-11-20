В Омске жильцов ЖК обманом заставили согласовать завышенные тарифы на ЖКУ
В Омске собственников квартир ЖК «Зелёная река» заставили голосовать за тарифы на ЖКУ, не показав суммы. Позднее выяснилось, что в двух корпусах цены завышены почти в два раза.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», застройщик ГК «Эталон» просрочил сдачу домов на полгода, а при выдаче ключей угрозами вынудил их согласовать тарифы. Они платят по 74 рубля за квадратный метр, хотя в соседних корпусах и аналогичных ЖК тарифы всего 35–47 рублей. В плату включены вывоз мусора и текущий ремонт, хотя контейнеров нет и дома пустуют.
Также жители не могут получить доступ к видеонаблюдению и колясочным, за что требуют отдельную плату, а УК («СЕРВИС-НЕДВИЖИМОСТЬ») блокирует собрания собственников и объяснения по тарифам. Договор с УК заключил застройщик, который полностью владеет управляющей компанией.
