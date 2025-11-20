В Омске жильцов ЖК обманом заставили согласовать завышенные тарифы на ЖКУ

20 ноября 2025, 15:07

Фото: iStock/Viktoriia Makarova

В Омске собственников квартир ЖК «Зелёная река» заставили голосовать за тарифы на ЖКУ, не показав суммы. Позднее выяснилось, что в двух корпусах цены завышены почти в два раза.