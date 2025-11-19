Россиян предупредили об умеренном росте аренды жилья к осени 2026 года

19 ноября 2025, 21:02

Аналитик Бережной: аренда жилья в Москве подорожает на 10–15% к осени 2026 года

Фото: iStock/fizkes

К осени 2026 года ожидается умеренный рост цен на аренду жилья. Об этом рассказал консультант по стратегическому и антикризисному управлению, директор по развитию ООО «Вместе.ПРО» Александр Бережной.





Он уточнил, что к концу следующего года долгосрочная аренда может увеличиться на 10–15% из-за постепенного снижения ключевой ставки, которая, по некоторым прогнозам, к осени 2026 года достигнет уровня 13–15%, что поддержит потребительский спрос.





«В то же время снижение ставки может высвободить часть сбережений россиян, на банковских депозитах сейчас находятся около 60 трлн рублей, и часть этих средств может быть направлена в инвестиционную недвижимость, в том числе в объекты для сдачи в аренду. Это создаст дополнительное давление на рынок, особенно в сегменте качественного жилья», — заявил Бережной «Известиям».

«В Москве этот рост ощущается особенно сильно, так как сейчас в столице работает около 100 таких объектов. Чаще всего склады арендуют обычные жители, которым негде хранить вещи», — приводит издание слова эксперта.