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73% россиян признались, что имеют вредные привычки,а каждый третий тратит на них суммы, сопоставимые с размером прожиточного минимума. К соответствующим выводам парило исследование Pro-Vision Communications. Только каждый пятый опрошенный заявил, что не имеет вредных привычек.
«Чаще всего к числу своих «пороков» россияне относят курение (40,5%), злоупотребление алкоголем (31,7%) и мат (29,8%). Каждый пятый респондент считает, что переедает и испытывает слабость к нездоровой еде — фастфуду, сладкому, газированным напиткам. А почти каждый десятый называет себя рабом соцсетей», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса.В то же время главный редактор информагентства «Русский табак» Максим Королев раскритиковал идею вводить лицензии на продажу сигарет и табачной продукции по примеру разрешений на торговлю алкоголем. В беседе с Общественной Службой Новостей аналитик объяснил, что это неминуемо приведет к росту нелегального рынка и сильно ударит по добросовестному бизнесу, для многих этот удар будет крайне тяжелым. Он выразил надежду, что власти скорректируют инициативу, сделав ее менее жесткой.
«Останутся самые крепкие, то есть сетевики, у которых эти затраты размазаны. Вот они, конечно, вряд ли пострадают, а многие независимые, небольшие предприятия, у которых один-два магазина, просто уйдут с табачного рынка. И, естественно, это будет заменено какими-то альтернативными каналами. Как уж это будет выглядеть: продажа сигарет из-под прилавка в молочном магазине или через Интернет, — это мы еще увидим», — поделился эксперт.Читайте также:
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