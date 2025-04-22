Россиянам назвали продукты, ухудшающие психическое здоровье

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Частое употребление алкоголя может ухудшить психологическое состояние. Об этом рассказала семейный нутрициолог Юлия Попова.
«Регулярное употребление алкоголя нарушает баланс серотонина и дофамина, что может привести к депрессии и эмоциональной нестабильности. Плюс это негативно влияет на качество сна. Так что ежевечерний бокал для успокоения — глобальный самообман», — пояснила Попова в беседе с NEWS.ru.
Также в качестве продуктов, способных ухудшить психологическое состояние, эксперт назвала сахар, маргарин, полуфабрикаты, фастфуд и различные снеки. По словам Поповой, там содержатся трансжиры, которые повышают уровень воспалений в организме, ухудшают работу мозга и кишечника.
При этом специалист отметила, что не стоит «демонизировать» кофе. Этот напиток приносит вред только в случае частого употребления.
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