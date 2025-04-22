Россиянам назвали продукты, ухудшающие психическое здоровье

Ишемическая болезнь сердца часто развивается бессимптомно, и многие узнают о ее наличии только после инфаркта. Об этом заявил сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Роман Голощапов-Аксенов. По его словам, каждый восьмой человек в возрасте от 55 до 75 лет, считающий себя здоровым, на самом деле имеет бессимптомную форму заболевания.