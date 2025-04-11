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Нарколог Холдин раскрыл, на сколько часов порция алкоголя сокращает жизнь

Фото: iStock / cagkansayin

Фото: iStock / cagkansayin

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Порция алкоголя сокращает жизнь человека на семь часов, а выкуренная сигарета – на 15 минут. Такими данными поделился главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Если перевести зависимости от никотина и алкоголя на сухой язык цифр, то каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни как минимум на 10-15 минут. Было подсчитано, что человек, регулярно выкуривающий в день по пачке сигарет, сокращает жизнь не менее чем на 10 лет. А каждая порция алкоголя уменьшает жизнь на целых семь часов. Если же человек и курит, и выпивает, легко представить, какое негативное комбо получается», – рассказал Холдин.
Как добавил нарколог, не меньший вред организму наносит курение электронных гаджетов. Они, как и сигареты, значительно сокращают жизнь курильщика. При этом, как только человек выкуривает последнюю сигарету и больше не возвращается к ним, в организме начинаются восстановительные процессы.

В пресс-службе подмосковного Минздрава напомнили, сейчас проходит Неделя здорового образа жизни в честь Всемирного дня здоровья.

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Окулист рассказала, как подобрать качественные линзы для глаз и правильно их носить
Окулист Павлова: при подборе линз нужно брать биосовместимые компоненты
11 апреля 2025, 13:47

Фото: iStock/scyther5

Контактные линзы являются одним из самых удобных методов коррекции зрения. Однако к их выбору стоит подойти ответственно.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н. И. Пирогова Татьяна Павлова в беседе с «Радио 1» предупредила, что однодневные линзы нельзя оставлять на ночь, так как они выполнены из материалов с невысокой кислородной проницаемостью, даже если это силикон-гидрогелевые линзы.

«Время ношения линз определяется производителем и указано в инструкции, а также оно должно быть согласовано с врачом при подборе линз. Все пациенты, носящие линзы, должны использовать увлажняющие капли в течение дня для профилактики сухости. Особенно эффективны капли с 0,1–0,2% содержанием гиалуроновой кислоты», — сказала она.

По ее словам, проблема перенашивания однодневных контактных линз на сегодняшний день актуальна — по статистике, 25-30% пользователей сталкиваются с этим.

«Материалы контактных линз имеют большое значение, и, как в любой отрасли контактной коррекции, существуют новые технические решения для решения уже реальных проблем пользователей. Важно выбирать линзы с новыми технологиями и более здоровыми материалами. Например, при использовании гидрогелевых материалов следует отдавать предпочтение биосовместимым (более здоровым), которые содержат синтетические аналоги компонентов слезы. Эти материалы увеличивают время разрыва слезной пленки, лучше сохраняют влагу и кислородную проницаемость, устойчивы к испарению слезы в течение дня», — объяснила Павлова.

Она добавила, что наиболее распространенные силикон-гидрогелевые материалы также бывают разных поколений с различными характеристиками. Лучше всего выбирать материалы последних поколений на основе силоксана — они лучше удерживают влагу, не разрушают слезу, хорошо пропускают кислород и обеспечивают высокий комфорт при ношении.
​Фото: iStock/Anna Valieva

Дополнительным преимуществом является плазменная обработка поверхности линзы, которая повышает её гладкость, устойчивость к бактериальным отложениям, улучшает смачиваемость (что особенно важно для силикон-гидрогелевых материалов) и повышает комфорт ношения.

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Косметолог рассказала об опасности филеров
Косметолог Фролова: филеры могут привести к отекам и птозу
10 апреля 2025, 23:41

Фото: iStock/yacobchuk

Филеры могут привести к отекам и птозам, если специалист не может точно выверить вводимые объемы. Об этом рассказала косметолог и нутрициолог Екатерина Фролова. По ее словам, женщинам следует отказаться от филеров в пользу ежедневного ухода и здорового образа жизни.
«Чем раньше девушки начинают выстраивать свою систему, тем медленнее происходят процессы старения. Базой выступает питание, дальше ступенька гормональная — это сон, спорт и секс. Третья ступенька системы — подходящий под ваши потребности физиологический уход <…>. Четвертая ступенька — это психосоматика и психологическое состояние», — рассказала эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем стоматолог-хирург, главврач сети клиник «Эстет» Сабит Алиев рассказал, почему иногда дантисты отказываются удалять зубы мудрости. В разговоре с «Газетой.Ru» врач объяснил, что если «восьмерки» не беспокоят пациента, то удалять их не стоит, чтобы не было риска атрофии костной ткани и челюсти. К тому же, подчеркнул он, зубы мудрости не дают расшатываться соседним зубам и участвуют в пережевывании пищи.
«Во многих странах зуб мудрости считается обязательным для удаления. К счастью, у нас в России практикуется индивидуальный подход. Ведь каждый случай уникален. Иногда удаление зубов «мудрости» просто необходимо, чтобы сохранить правильный зубной ряд и даже скорректировать челюсть», — поделился Алиев.
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Вирусолог раскрыла, могут ли существовать зомби-вирусы
Вирусолог Протасова: вирус-зомби из «Обители зла» уже существует
10 апреля 2025, 23:19

Фото: iStock/tuachanwatthana

Вирус-зомби из «Обители зла» уже существует — это смертоносный вирус птичьего гриппа H5N1. Об этом заявила вирусолог Светлана Протасова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, сейчас H5N1 находится на грани получения возможности переходить от человека к человеку, иначе говоря, мир стоит на грани новой пандемии. Данный вирус, подчеркнула она, в разы страшнее «испанки», которая унесла миллионы жизней в начале XX века.
«Если вирус H5N1 начнет распространяться среди людей, результаты могут быть катастрофическими, и «испанка» вместе с голливудскими фильмами ужасов могут показаться цветочками. Грипп распространяется как лесной пожар, который трудно остановить, да и нечем — препаратов и вакцин против птичьего гриппа фактически не существует», — отметила Протасова.
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Диетолог рассказала о пользе и вреде цветной капусты
Диетолог Соломатина: цветная капуста помогает микробиому кишечника
10 апреля 2025, 23:06

Фото: iStock/AlexRaths

Цветная капуста — диетический овощ, который оказывает благоприятное воздействие на микробиом кишечника, снижает холестерин, сахар в крови, выводит радионуклиды и соли тяжелых металлов. Об этом заявила диетолог Елена Соломатина. По ее словам, овощ также содержит противораковый компонент сульфорафан.
«Цветную капусту нельзя есть людям, у которых есть проблемы с щитовидной железой. Потому что она может блокировать выработку гормонов щитовидной железы. Если у человека пониженная функция данного органа, лучше исключить овощ из рациона», — поделилась она с «Вечерней Москвой».
В свою очередь диетолог Александра Суржик рассказала о пище, которое поможет в укреплении суставов. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на «Газету.Ru», врач указала на полноценный сбалансированный рацион, который имеет первостепенное значение. По ее словам, не менее важна физическая нагрузка и поддержание нормального веса.
«Наверное, особенно нужно подчеркнуть, что в питании должно быть достаточное количество белка из различных источников: бульона, бобовых, молочных продуктов. Суставы могут страдать при разных заболеваниях. Подход к питанию при этих заболеваниях будет отличаться», — поделилась Суржик.
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«Воспалительные заболевания»: Врач раскрыла опасность контактных линз
Врач Павлова: линзы противопоказаны людям с ОРВИ и конъюнктивитом
10 апреля 2025, 15:53

Фото: iStock/Bohdan Bevz

В Подмосковье 16-летний подросток три месяца ходил в линзах и чуть не ослеп. Несовершеннолетний поступил в Детский центр им. Л.М. Рошаля с жалобами на боль в глазах, сильное помутнение зрения, покраснение, слезотечение, и отек век. Он признался, что в течение трех месяцев носил, не снимая, однодневные контактные линзы.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н. И. Пирогова Татьяна Павлова в беседе с «Радио 1» предупредила, что контактные линзы, как и любой медицинский продукт, могут представлять опасность при неправильном использовании.

«Главный риск заключается в том, что линзы являются инородным телом, и если не соблюдать правила гигиены и режим ношения, могут возникнуть воспалительные заболевания глаз. Часто линзы извлекаются из блистеров грязными руками, что приводит к попаданию микроорганизмов в подлинзовое пространство и развитию воспалительных заболеваний глазной поверхности», — прокомментировала эксперт.

По ее словам, линзы противопоказаны людям с заболеваниями глаз: конъюнктивитом, кератитом, блефаритом, а также стоит отказаться от носки в период обострения аллергических реакций.

«Линзы нельзя носить при ОРВИ, когда есть воспаление носоглотки, так как это увеличивает риск инфицирования глаз. Кроме того, пациентам с тяжелыми нарушениями зрения, хроническими заболеваниями роговицы или глазной поверхности стоит обсудить с врачом, подходит ли им этот метод коррекции зрения. Также не рекомендуется плавать в бассейне или открытых водоемах, даже если вы носите однодневные линзы», — рассказала врач.

Она подчеркнула, что подбор и ношение контактных линз должны обязательно сопровождаться регулярным контролем со стороны специалиста.

«Осмотр пациентов на щелевой лампе позволяет выявить проблемы на ранней стадии и предложить правильное решение в виде нужного материала, режима и сроков ношения, учитывая индивидуальные особенности пациента», — завершила Павлова.

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