Нарколог Холдин раскрыл, на сколько часов порция алкоголя сокращает жизнь

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Порция алкоголя сокращает жизнь человека на семь часов, а выкуренная сигарета – на 15 минут. Такими данными поделился главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Если перевести зависимости от никотина и алкоголя на сухой язык цифр, то каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни как минимум на 10-15 минут. Было подсчитано, что человек, регулярно выкуривающий в день по пачке сигарет, сокращает жизнь не менее чем на 10 лет. А каждая порция алкоголя уменьшает жизнь на целых семь часов. Если же человек и курит, и выпивает, легко представить, какое негативное комбо получается», – рассказал Холдин.Как добавил нарколог, не меньший вред организму наносит курение электронных гаджетов. Они, как и сигареты, значительно сокращают жизнь курильщика. При этом, как только человек выкуривает последнюю сигарету и больше не возвращается к ним, в организме начинаются восстановительные процессы.
В пресс-службе подмосковного Минздрава напомнили, сейчас проходит Неделя здорового образа жизни в честь Всемирного дня здоровья.
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Лора Луганская