Нарколог Холдин раскрыл, на сколько часов порция алкоголя сокращает жизнь

В Подмосковье 16-летний подросток три месяца ходил в линзах и чуть не ослеп. Несовершеннолетний поступил в Детский центр им. Л.М. Рошаля с жалобами на боль в глазах, сильное помутнение зрения, покраснение, слезотечение, и отек век. Он признался, что в течение трех месяцев носил, не снимая, однодневные контактные линзы.