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Главная / Новости / Общество/ «74.ру»: Цыгане выставили на продажу свои дома-дворцы в Коркино под Челябинском

«74.ру»: Цыгане выставили на продажу свои дома-дворцы в Коркино под Челябинском

Фото: istockphoto/bastan

Фото: istockphoto/bastan

Представители цыганской общины в населённом пункте Коркино в Челябинской области начали продавать свои роскошные дома. Объявления о продаже особняков стали появляться после волны погромов, прокатившейся по городку осенью 2024 года.
О том, что «цыганские бароны» решили перепродать свои дома-дворцы, рассказал портал «74.ру». По информации сетевого издания, цены на элитные объекты недвижимости колеблются в пределах от восьми до 16 миллионов рублей. Также на сайте опубликованы фотографии коттеджей. Можно увидеть, что интерьеры домов выдержаны в традиционно-ярких расцветках и украшены богатым декором. Внутренние помещения обставлены дорогой мебелью, стены украшены фресками, наличествует вся необходимая бытовая техника.

Напомним, осенью жители Коркино вышли на стихийный сход в центре населённого пункта, который закончился погромами. Поводом стало убийство представителями цыганской диаспоры 40-летней местной женщины, которая работала в такси. Для ликвидации беспорядков были мобилизованы сотрудники силовых структур, привлекался даже спецназ.

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В Госдуме напомнили россиянам о длинных выходных в мае и июне
Депутат Госдумы Нилов: В мае и июне россиян ждут дополнительные выходные
09 марта 2025, 08:19

Фото: istockphoto/Chainarong Prasertthai

Россияне будут отдыхать с 8 по 11 мая, а также с 12 по 15 июня. Об этих особенностях рабочего календаря в 2025 году напомнил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, представляющий фракцию ЛДПР.
Он уточнил, что такая ситуация с так называемыми «длинными» выходными в мае и июне сложилась из-за того, что в текущем и предыдущем месяцах праздники выпадали на выходные дни. Полагающиеся россиянам дни отдыха было решено присоединить к майским праздникам и к Дню России.

«Из-за праздничных дней в марте и феврале у нас получаются продолжительные выходные в мае и июне», — сказал парламентарий.

Нилов напомнил, что Международный женский день, отмечаемый 8 марта, выпал в этом году на субботу, а День защитника Отечества (23 февраля) пришёлся на воскресенье.

«Из-за 23 февраля будет дополнительный выходной 8 мая, таким образом мы будем отдыхать 8, 9, 10 и 11 мая. А из-за 8 марта у нас будет дополнительный выходной 13 июня, после 12 июня — Дня России. Будем отдыхать четыре дня — 12, 13, 14 и 15 июня», — рассказал депутат.

Он пояснил, что решение о переносе выходных дней принимается правительством РФ и кабинет министров пользуется этим правом ежегодно. При этом сохраняется баланс рабочих и выходных дней, закреплённых в Трудовом кодексе, но оптимизируется рабочий график и создаются более комфортные условия для работы и отдыха граждан, подчеркнул Нилов.

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#выходные
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#день защитника отечества
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Стала известна республика с самым низким пенсионным возрастом в мире
Министр труда Гаглоев: В Южной Осетии самый низкий в мире пенсионный возраст
09 марта 2025, 07:27

Фото: istockphoto/rarrarorro

В Южной Осетии в ближайшее время могут повысить пенсионный возраст. В настоящее время этот показатель в частично признанной республике является одним из самых низких в мире.
Об этом сообщил министр труда и социальной политики Южной Осетии Олег Гаглоев. Его слова приводит Sputnik. Таким образом, руководитель ведомства пояснил, почему разговоры о повышении пенсионного возраста имеют под собой реальную почву.

«Сейчас у нас женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60, что является одним из самых низких пенсионных возрастов в мире», — сказал Гаглоев.

По словам министра, в этом возрасте и мужчины, и женщины ещё вполне могут, а главное — хотят работать. К тому же, полагает руководитель профильного ведомства, повышение пенсионного возраста позволит увеличить размер пенсионных выплат в Южной Осетии.

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#женщины
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#мужчины
#пенсия
#возраст
#южная осетия
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Депутат Гаврилов: средний размер военной пенсии составит 43 тысячи рублей
09 марта 2025, 04:18

Фото: iStock/Oleg Elkov

По словам депутата Госдумы от партии КПРФ Сергея Гаврилова, средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тысячи рублей. Об этом он рассказал РИА Новости.
«По расчетам, средний размер военной пенсии после мартовского повышения составит 43 тысячи рублей», — поделился с агентством Гаврилов.

Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин объяснял, что после октябрьской индексации пенсий на 5,1% реальный уровень инфляции достиг 9,5%, превысив прогнозируемые значения. В связи с этим были внесены корректировки, по которым военные пенсии увеличатся еще на 4,4%. При этом за два первых месяца 2025 года будет сделана доплата, так как индексация действует с января.

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#пенсии
#военные
#михаил мишустин
#индексация
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Глава ассоциации ветеранов группы «Альфа» Мирошниченко умер на 72-м году жизни
08 марта 2025, 20:35

Александр Мирошниченко (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

На 72-м году жизни скончался президент международной ассоциации ветеранов группы «Альфа» Александр Мирошниченко. Об этом гласит сообщение организации.
«Восьмого марта 2025 года скоропостижно ушел из жизни президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко», — сказано в публикации.

Уточняется, что отставной генерал-полковник участвовал во многих крупных антитеррористических операциях.

Мирошниченко родился в Москве 3 июля 1953 года. Срочную службу проходил в рядах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Работал в службе охраны дипломатических представительств Седьмого управления КГБ СССР. Также был участником событий в Афганистане в декабре 1979 года.

Ранее сообщалось о смерти автора проекта «Приговоренные пожизненно» Вахтанга Микеладзе.

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#россия
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#ветераны
#новости
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В Госдуме попросили ФАС проверить завышение цен на цветочном рынке
Миронов попросил ФАС проверить завышение цен на цветочном рынке
08 марта 2025, 16:03

Фото: istockphoto/InspirationGP

Завышение ценника на цветы попросил проверить депутат Госдумы от «Справедливой России» Сергей Миронов, обратившись к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Документ приводит РИА Новости.
«Прошу вас организовать комплексную проверку на предмет выявления признаков злоупотребления доминирующим положением и необоснованного завышения цен в сфере розничной продажи цветов и принять необходимые меры», — сказано в публикации.
По словам парламентария, в последние годы в стране наблюдается монополизация цветочного рынка, что негативно отражается на ценах. Миронов подчеркнул, что особая дороговизна видна перед 8 марта.

«Это недопустимо. Это противоречит государственной политике, направленной на поддержку молодёжи и семьи. Призываю ФАС России навести порядок с ценами и впредь не допускать их необоснованного повышения», — резюмировал Миронов.
Ранее были названы самые популярные цветы к празднику.

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