«74.ру»: Цыгане выставили на продажу свои дома-дворцы в Коркино под Челябинском

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Представители цыганской общины в населённом пункте Коркино в Челябинской области начали продавать свои роскошные дома. Объявления о продаже особняков стали появляться после волны погромов, прокатившейся по городку осенью 2024 года.
О том, что «цыганские бароны» решили перепродать свои дома-дворцы, рассказал портал «74.ру». По информации сетевого издания, цены на элитные объекты недвижимости колеблются в пределах от восьми до 16 миллионов рублей. Также на сайте опубликованы фотографии коттеджей. Можно увидеть, что интерьеры домов выдержаны в традиционно-ярких расцветках и украшены богатым декором. Внутренние помещения обставлены дорогой мебелью, стены украшены фресками, наличествует вся необходимая бытовая техника.
Напомним, осенью жители Коркино вышли на стихийный сход в центре населённого пункта, который закончился погромами. Поводом стало убийство представителями цыганской диаспоры 40-летней местной женщины, которая работала в такси. Для ликвидации беспорядков были мобилизованы сотрудники силовых структур, привлекался даже спецназ.
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Напомним, осенью жители Коркино вышли на стихийный сход в центре населённого пункта, который закончился погромами. Поводом стало убийство представителями цыганской диаспоры 40-летней местной женщины, которая работала в такси. Для ликвидации беспорядков были мобилизованы сотрудники силовых структур, привлекался даже спецназ.
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Александр Бойцов