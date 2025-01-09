Mash: В Челябинске цыгане украли иконы во время обряда Крещения

Фото: istockphoto/dimid_86
Столетний образ Божьей матери похитила группа цыган по время крестин в храме Челябинска. Это произошло на следующий день после праздника Рождества Христова.
8 января цыгане привели детей крестить. Во время таинства двое мужчин похитили икону Божьей матери «Не рыдай Мене, Мати». Кроме того, они прихватили литографии Христа и Оптинских старцев. Перед кражей они перекрестились.
Обнаружив пропажу, настоятель храма обратился за помощью к прихожанам, а те, в свою очередь, к местным влиятельным цыганам.
Авторитеты диаспоры провели с ворами разъяснительную беседу. Ранним утром те явились в храм до открытия с иконами в руках и слёзно просили простить их. Образы приняли и поместили обратно на иконостас, а раскаявшихся грешников отпустили.
Однако правоохранители их не простили. В настоящее время полиция проводит проверку по факту кражи.
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Обнаружив пропажу, настоятель храма обратился за помощью к прихожанам, а те, в свою очередь, к местным влиятельным цыганам.
Авторитеты диаспоры провели с ворами разъяснительную беседу. Ранним утром те явились в храм до открытия с иконами в руках и слёзно просили простить их. Образы приняли и поместили обратно на иконостас, а раскаявшихся грешников отпустили.
Однако правоохранители их не простили. В настоящее время полиция проводит проверку по факту кражи.
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Александр Бойцов