У цыган в Коркино забрали оружие и вручили им повестки после убийства таксистки

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В Коркино из домов цыганских семей было изъято оружие, а семерым гражданам призывного возраста были вручены повестки в военкомат. Об этом информирует газета «Аргументы и Факты».
Сообщается, что в Коркино прошла встреча с жителями, на которой присутствовали заместитель губернатора Алексей Фартыгин, областной прокурор Игорь Донгаузер, руководитель Следственного управления СКР по региону Алексей Колбасин, федеральный инспектор по Челябинской области Владимир Шишков, временно исполняющий полномочия главы округа Александр Орёл, начальник Главного управления МВД Сергей Космачев, уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко.
Помимо этого, на встрече было уделено внимание соблюдению конституционной нормы об обязательном получении детьми основного общего образования в цыганских семьях. Отмечается, что это уже третья встреча за две с лишним недели, прошедшая после волнений в Коркино.
Напомним, что в городе Коркино Челябинской области была убита 40-летняя женщина-таксист. Ее тело с ножевыми ранениями обнаружили в частном секторе, недалеко от фабрики «ЮжУралКартон». В ответ на трагедию на улицы вышли около 150 человек, требуя наказания для виновных. В социальных сетях появились ориентировки на подозреваемых — 16-летнего Мануила и 19-летнего Марселя. В ходе конфликта они нанесли женщине четыре ножевых ранения и выбросили на обочину. Также сообщается, что жертву предварительно изнасиловали, а затем преступники покатались на её автомобиле и оставили его в другом районе.
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Около 150 человек вышли на улицы Коркино после убийства цыганом женщины-таксиста
Помимо этого, на встрече было уделено внимание соблюдению конституционной нормы об обязательном получении детьми основного общего образования в цыганских семьях. Отмечается, что это уже третья встреча за две с лишним недели, прошедшая после волнений в Коркино.
Напомним, что в городе Коркино Челябинской области была убита 40-летняя женщина-таксист. Ее тело с ножевыми ранениями обнаружили в частном секторе, недалеко от фабрики «ЮжУралКартон». В ответ на трагедию на улицы вышли около 150 человек, требуя наказания для виновных. В социальных сетях появились ориентировки на подозреваемых — 16-летнего Мануила и 19-летнего Марселя. В ходе конфликта они нанесли женщине четыре ножевых ранения и выбросили на обочину. Также сообщается, что жертву предварительно изнасиловали, а затем преступники покатались на её автомобиле и оставили его в другом районе.
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Дарья Осипова