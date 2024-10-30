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Глава Коркино подала в отставку после беспорядков на фоне убийства таксистки

Наталья Лощинина (Фото: Telegram-канал Н. Лощининой)

Наталья Лощинина (Фото: Telegram-канал Н. Лощининой)

Глава Коркино Наталья Лощинина подала в отставку после беспорядков в городе, которые произошли на фоне убийства женщины-таксиста Елены Сарафановой.
«Так называемая «цыганская проблема» существовала очень давно и известна администрации не только как представителям власти, но и как жителям округа. И эта проблема никогда не замалчивалась. Начиная с 2019 года, мы обращались во все возможные инстанции. И после этого проводились беседы, рейды», — написала Лощинина.

Она добавила, что после всех этих действий администрацию Коркино обвинили в притеснении цыган по национальному признаку. Также, по ее словам, неизвестные не однократно оскверняли могилу ее свекра.



Лощинина отметила, что глава города должен отвечать не только за хорошее, что происходит в округе, но и за нерешенные проблемы. Таким образом, она приняла решение сложить полномочия.

«Одно могу сказать уверенно – все эти долгие годы работала много и честно», — заключила Лощинина.

Напомним, волнения в Коркино начались накануне после убийства 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями обнаружили в машине. По данным следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он убил ее.

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#конфликт
#женщина
#рейды
В городском округе Клин состоялась выездная администрация
30 октября 2024, 11:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

29 октября жители деревень Бирево и Троицино встретились с выездной администрацией, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
Заместитель главы по благоустройству сообщил, что муниципалитет подал заявку на включение большой дворовой территории возле домов 1–8 в Бирево в программу благоустройства на следующий год. В домах 4, 5 и 6 планируется провести ремонт подъездов и гидропневматическую промывку системы холодного водоснабжения.

«Для нас нет закрытых тем, больных или неудобных вопросов. Каждое обращение будет рассмотрено и все заявители получат ответы на свои вопросы. Может они вас не устроят, потому что мы действуем строго в рамках компетенции, в рамках существующего финансирования и принятых муниципальных программ. Но ответы будут исчерпывающие и честные», — рассказала Глава городского округа Клин Алёна Сокольская.
Каждый участник встречи получил возможность оставить свои контактные данные и получить индивидуальный ответ. Свои предложения и отзывы о формате выездной администрации можно передать через систему обратной связи, отсканировав QR-код.

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#клин
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#жители
#московская область
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Лотосовые роды: акушер предупредила об опасности появления на свет ребенка на дому
Врач Ерофеева: домашние роды — безумно опасное занятие
30 октября 2024, 11:20

Фото: iStock/gorodenkoff

Сейчас в социальном пространстве опять возник всплеск интереса к домашним родам и так называемым «лотосовым» — когда у ребенка не отрезается пуповина, а в течение нескольких дней после рождения он продолжает ей «питаться». Самый важный вопрос в таких спорах: насколько это безопасно для матери и ребенка?
Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» сообщила, что домашние роды — это безумно опасное занятие.
«Это возможно при условии, что около вашего подъезда будут стоять две скорые помощи, потому что роды — это непредсказуемая ситуация. То, как женщина вынашивает ребенка, как она себя чувствует, ни о чем не говорит. Мы не знаем, что произойдет, это очень коварная вещь, могут быть самые сложные и неприятные случаи. А если у женщины есть какие-то особенности со здоровьем, то она тем более должна рожать под круглосуточным присмотром персонала», — заявила эксперт.

По ее словам, идея по поводу сохранение пуповины у ребенка, ничем не подтверждена и противоестественна.
«Это абсолютно противоестественная идея. Пуповина перестает пульсировать, как только малыш родился, потому что у него расправляются легкие, и начинается аэробное дыхание, он начинает дышать воздухом. Внутриутробно ему необходима плацента и пуповина, чтобы снабжать кислородом и питательными веществами, никакого смысла в том, чтобы сохранять ее долго, абсолютно нет», — сообщила врач.

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#рождаемость
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В Ступино торжественно вручили паспорта 18 молодым жителям округа
30 октября 2024, 11:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил молодых жителей Ступино с важным событием — вручением паспортов, сообщает пресс-служба администрации городского округа Жуковский.
«Мы живем в городе трудовой доблести. Во время войны наши жители трудились под лозунгом "Всё для фронта, всё для победы!". Благодаря трудовому и ратному подвигу ступинцев Ступино присвоено высокое почетное звание. Нам необходимо помнить об этом и приумножать славу первостроителей города», — подчеркнул Мужальских.
Глава городского округа сообщил о строительстве и открытии новых школ, ремонте социальных объектов, благоустройстве общественных пространств и прокладке дорог. Он также отметил, что муниципалитет уделяет особое внимание поддержке промышленного сектора экономики.

Сергей Мужальских пожелал молодым людям получить качественное образование по выбранной специальности и продолжить свою карьеру в нашем городе.

«Поздравляю вас и ваших родных с получение паспорта гражданина Российской Федерации! Желаю ставить перед собой цели и достигать их!» — сказал Мужальских.

Руководитель муниципалитета вручил 18 девушкам и юношам паспорта, цветы и сувениры.

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#московская область
#паспорт
#гражданство
#поздравление
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Андрей Воробьёв наградил волонтёров из Жуковского
30 октября 2024, 10:54

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский)

В День добровольца губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пункт сбора гуманитарной помощи в Одинцово, где встретился с волонтерами и отметил заслуги самых активных из них, сообщает пресс-служба администрации городского округа Жуковский.
Среди награжденных оказались два волонтера из Жуковского района — София Семечкина и Елизавета Федорова. Вместе с другими жуковскими добровольцами девушки оказывали помощь во время зимней чрезвычайной ситуации в Подольске и принимали участие в работе на месте трагедии в Крокусе.

«Хочу присоединиться к нашему губернатору, и поблагодарить всех волонтеров за ту огромную работу, которую они делают. Оставайтесь такими же активными и неравнодушными. Пусть ваши глаза продолжают гореть. С такой молодежью у нас точно есть будущее, в этом у меня нет никаких сомнений», — написал в социальных сетях глава Жуковского Борис Аубакиров.
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#андрей воробьёв
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#московская область
#волонтеры
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На 10 региональных дорогах Подмосковья отремонтировали остановки
30 октября 2024, 10:45

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области отремонтировали остановочные павильоны на 10 региональных дорогах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Дорожники провели ремонт остановок в городах Раменское, Реутов, Долгопрудный, Серпухов и Коломна. Также работы провели в малых населённых пунктах – деревне Юрлово городского округа Химки, в посёлке Красково под Люберцами, селе Гжель Раменского округа и в деревне Соколово городского округа Солнечногорск», – уточнили в ведомстве.
Там отметили, что специалисты Мосавтодора обследуют дорожную сеть каждую неделю. Особое внимание уделяют состоянию дорог и тротуаров, остановок, дорожных знаков и светофоров, линий освещения и искусственных неровностей.

Все работы отслеживает автоматизированная система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

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#московская область
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На марафоне «Знание.Первые» впервые пройдут дебаты с искусственным интеллектом
30 октября 2024, 10:35

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Жители Подмосковья могут поучаствовать в просветительском марафоне «Знание.Первые». Об этом сообщили в пресс-службе Российского общества «Знание».
«Мероприятие стартует по всей России 4 ноября, в День народного единства. Более 80 экспертов обсудят достижения страны в разных областях, возможности для молодёжи, дадут конкретные советы, как построить своё будущее и будущее своей страны», – говорится в сообщении.
Среди приглашённых спикеров – первые лица политики, экономики, промышленности, культуры и науки. Участников ждут просветительские шоу, открытые диалоги, интервью, мастер-классы и музыкальные номера. Кроме того, на марафоне впервые пройдут дебаты с искусственным интеллектом.

Узнать все подробности о просветительском марафоне «Знание.Первые» и зарегистрироваться можно до 31 октября по ссылке. Выступления лекторов будут транслировать на сайте.

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#московская область
#общество
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Завершён капитальный ремонт плотины на реке Сетунь
30 октября 2024, 10:33

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Капитальный ремонт плотины верхнего пруда успешно завершён на реке Сетунь в селе Никольское Московской области. За время эксплуатации плотины из-за воздействия окружающей среды защитный слой бетона начал разрушаться, появились трещины и сколы, а блоки разошлись, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Плотина представляет собой земляное насыпное сооружение длиной 125 метров и высотой 4 метра. Во время ремонта были проведены работы по срезке, планировке и досыпке верхового откоса, восстановлению крепления, срезке, планировке и досыпке гребня до проектных отметок с использованием щебня и установкой пластиковых столбиков.

В подготовительный период были проведены демонтажные работы элементов водосброса и мостового перехода плотины. В основной период ремонта были отремонтированы и установлены элементы водосброса, восстановлено дорожное покрытие гребня плотины и благоустроены нижний и верхний бьефы.

Завершение ремонта плотины позволит сохранить пруд и его окрестности в хорошем состоянии, обеспечивая безопасность и комфорт для местных жителей и гостей.

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Стоимость золота достигла нового рекорда
Биржевая стоимость золота достигла нового рекорда в $2800 за тройскую унцию
30 октября 2024, 10:25

Фото: iStock/urzine

В среду на нью-йоркской бирже Comex стоимость золота достигла нового исторического рекорда, превысив отметку в 2800 долларов за тройскую унцию. Об этом информирует РИА Новости.
По состоянию на 9:41 по московскому времени, цена декабрьского фьючерса на золото увеличилась на 19,1 доллара, что соответствует росту на 0,69%, составив 2800,2 доллара за тройскую унцию.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сказал, что россиянам сейчас не стоит хранить накопления в иностранной валюте и предложил альтернативу — золото.

До этого Минэкономразвития РФ сделал предположение, что к июлю 2026 года курс доллара превысит 100 рублей, а евро приблизится к отметке в 110 рублей.

Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что геополитическая напряжённость в мире оказывает непосредственное влияние на стоимость золота. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#золото
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Число семей в РФ, которым денег хватает на все, достигло исторического максимума
30 октября 2024, 08:37

Фото: iStock/blinow61

По данным Росстата, во втором квартале 2024 года доля российских домохозяйств, которым хватает средств на удовлетворение всех потребностей, составила 4,9%. Это значение стало максимальным с первого квартала 2016 года и увеличилось по сравнению с 3,9% в первом квартале и 3,4% за аналогичный период прошлого года. Об этом информирует РИА Новости.
Важным показателем также является рост доли семей, которым хватает денег на все, кроме покупки автомобиля, квартиры или дачи. Одновременно снизилась доля домохозяйств, испытывающих трудности с приобретением товаров длительного пользования: таких стало 47,6%, что на 1 % пункт меньше, чем годом ранее.

Кроме того, количество семей, которым достаточно средств на еду, но затруднительно оплачивать ЖКХ и покупать одежду, снизилось до 10%, что является минимальным значением с начала 2016 года. Примечательно, что среди российских домохозяйств не зафиксировано ни одной семьи, испытывающей нехватку средств на еду.

Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале увеличились на 9,6% в годовом выражении, что также свидетельствует о позитивных тенденциях в экономике страны.

Ранее эксперт в области экономики и финансов Михаил Беляев поделился своим мнением о том, как можно самостоятельно увеличить пенсионные выплаты к моменту выхода на пенсию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подмосковье ищет медработников