Глава Коркино подала в отставку после беспорядков на фоне убийства таксистки

Наталья Лощинина (Фото: Telegram-канал Н. Лощининой)
Глава Коркино Наталья Лощинина подала в отставку после беспорядков в городе, которые произошли на фоне убийства женщины-таксиста Елены Сарафановой.
«Так называемая «цыганская проблема» существовала очень давно и известна администрации не только как представителям власти, но и как жителям округа. И эта проблема никогда не замалчивалась. Начиная с 2019 года, мы обращались во все возможные инстанции. И после этого проводились беседы, рейды», — написала Лощинина.
Она добавила, что после всех этих действий администрацию Коркино обвинили в притеснении цыган по национальному признаку. Также, по ее словам, неизвестные не однократно оскверняли могилу ее свекра.
Лощинина отметила, что глава города должен отвечать не только за хорошее, что происходит в округе, но и за нерешенные проблемы. Таким образом, она приняла решение сложить полномочия.
«Одно могу сказать уверенно – все эти долгие годы работала много и честно», — заключила Лощинина.
Напомним, волнения в Коркино начались накануне после убийства 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями обнаружили в машине. По данным следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он убил ее.
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Элина Позднякова