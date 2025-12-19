75% компаний в России не понимают, зачем им искусственный интеллект
Большинство российских компаний, инвестирующих в ИИ, не имеют чёткого понимания, как использовать эту технологию в бизнесе. К такому выводу пришли аналитики МТС, исследование которых цитируют «Ведомости».
Согласно результатам, лишь 26% компаний, заложивших бюджет на внедрение искусственного интеллекта, разработали стратегию его применения. Остальные либо ограничиваются пилотными проектами, либо только планируют запуск ИИ-решений и не могут сформулировать, какие задачи они должны решать.
Чаще всего продуманная стратегия по работе с ИИ встречается у крупного бизнеса с выручкой от 2 до 15 миллиардов рублей — таких компаний 36%. Среди крупнейших корпораций с оборотом свыше 15 миллиардов показатель ниже — 25%. В сегменте малого и среднего бизнеса стратегию имеют лишь 22% участников.
Эксперты рынка считают отсутствие системного подхода к ИИ серьёзной проблемой: без чётких целей и понимания эффекта от технологий инвестиции в искусственный интеллект рискуют остаться формальными и не дать бизнесу ощутимой отдачи.
