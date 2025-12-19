75% компаний в России не понимают, зачем им искусственный интеллект

19 декабря 2025, 09:19

Фото: iStock/tadamichi

Большинство российских компаний, инвестирующих в ИИ, не имеют чёткого понимания, как использовать эту технологию в бизнесе. К такому выводу пришли аналитики МТС, исследование которых цитируют «Ведомости».