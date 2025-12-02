Достижения.рф

ChatGPT и другие нейросети перестали работать

Пользователи сообщили о сбое в работе ChatGPT
Технические неполадки затронули популярные сервисы искусственного интеллекта. Об этом проинформировал Downdetector.



Тысячи пользователей пожаловались на плохую работу сайта ChatGPT. Также люди со всего мира рассказали о сбоях в приложении.

Помимо самого чат-бота, неполадки появились в работе компании-разработчика OpenAI и в функционировании сервиса Gemini. Проблемe признала сама организация, оставив соответствующее сообщение на официальном сайте.

Ранее массовой сбой произошел в работе голосового помощника «Алиса» от компании «Яндекс». Больше всего жалоб на сервис пришло из Ямало-Ненецкого автономного округа.

