ChatGPT и другие нейросети перестали работать
Технические неполадки затронули популярные сервисы искусственного интеллекта. Об этом проинформировал Downdetector.
Тысячи пользователей пожаловались на плохую работу сайта ChatGPT. Также люди со всего мира рассказали о сбоях в приложении.
Помимо самого чат-бота, неполадки появились в работе компании-разработчика OpenAI и в функционировании сервиса Gemini. Проблемe признала сама организация, оставив соответствующее сообщение на официальном сайте.
Ранее массовой сбой произошел в работе голосового помощника «Алиса» от компании «Яндекс». Больше всего жалоб на сервис пришло из Ямало-Ненецкого автономного округа.
