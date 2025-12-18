Telegram прилетел штраф на 6 млн рублей
Мессенджер Telegram оштрафовали на шесть миллионов рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в своем телеграм-канале.
Мессенджер признали виновным по статье 19.7.10-4 КоАП. Аналогичные взыскания также назначили платформам Twitch и Pinterest. Постановление 16 декабря этого года вынес Мировой суд №422 Таганского района.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал SnapChat на территории России. По данным ведомства, зарубежный мессенджер используется для координации и осуществления террористических действий на территории государства, вербовки участников таких действий, а также для совершения мошеннических и других преступлений против граждан России.
Читайте также: