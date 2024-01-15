7,5 тыс участников форума в Москве обсудили задачи муниципальных властей

Фото: пресс-служба Форума «Малая Родина – Сила России»
7,5 тыс представителей муниципальных образований из 89 регионов страны собрались на Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России». Он прошёл 15 января на площадке Международной выставки-форума «Россия» в Москве.
Форум провели впервые по поручению Владимира Путина, которое он обнародовал на заседании Совета при президенте по развитию местного самоуправления. Организатором форума выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.
На одной из ключевых панельных дискуссий «Сила в людях» выступил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он назвал муниципальных служащих представителями самого близкого к народу уровня власти. Поэтому их главная миссия, по мнению Кириенко, заключается в служении государству и обществу.
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На одной из ключевых панельных дискуссий «Сила в людях» выступил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он назвал муниципальных служащих представителями самого близкого к народу уровня власти. Поэтому их главная миссия, по мнению Кириенко, заключается в служении государству и обществу.
«Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти. Муниципальная служба – не просто работа, это служение. Служение – это наш культурный код. Это не просто работа, а искренний порыв делать окружающую действительность лучше день ото дня, не потому что за это заплатят или похвалят, а потому что так велит сердце», – сказал Кириенко.Участники отметили, что проведение форума стало новым этапом развития местного самоуправления в стране. Впервые главы муниципалитетов со всей страны собрались в таком количестве в одном месте – на Международной выставке-форуме «Россия», где представлены главные достижения каждого региона.
«Это очень важный форум, потому что самая близкая к людям власть – муниципальная. Главы муниципалитетов – люди, которые своими руками реализуют национальные проекты, исполняют указы президента. Спасибо президенту за проведение этого форума и за ту повестку, которая здесь обсуждается», – сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.В течение дня на площадке ВДНХ в Москве одновременно прошли три больших панельных дискуссии, 32 круглых стола и 25 лекций. В мероприятии было задействовано восемь павильонов.
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Лора Луганская