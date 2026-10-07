80% россиян назвали Путина одним из самых влиятельных мировых лидеров — ВЦИОМ

07 октября 2026, 21:03

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

80% россиян придерживаются мнения, что президент России Владимир Путин является одним из наиболее влиятельных мировых лидеров. Кроме того, 71% респондентов уверены, что за время его президентства страна стала сильнее и увереннее в себе. Об этом говорится на сайте ВЦИОМ.