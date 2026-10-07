80% россиян назвали Путина одним из самых влиятельных мировых лидеров — ВЦИОМ
80% россиян придерживаются мнения, что президент России Владимир Путин является одним из наиболее влиятельных мировых лидеров. Кроме того, 71% респондентов уверены, что за время его президентства страна стала сильнее и увереннее в себе. Об этом говорится на сайте ВЦИОМ.
Путин отмечает день рождения в среду, 7 октября. Главе государства исполнилось 74 года.
Согласно результатам исследования, 69% опрошенных заявили, что благодаря политике главы государства с Россией стали больше считаться на международной арене. Ещё 68% россиян выразили уверенность в том, что Россия во главе с Путиным сможет преодолеть все трудности.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 6 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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