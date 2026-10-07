Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

07 октября 2026, 12:48

Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».