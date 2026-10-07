Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».
В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки. Как отмечает БелТА, Лукашенко и Путин договорились продолжить обсуждение затронутых тем при личной встрече на полях саммита СНГ, который пройдет в Туркменистане.
Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 2024 году он вступил в должность президента России в очередной раз после победы на выборах. Его нынешний президентский срок рассчитан до 2030 года.
Путин является председателем Совета глав государств СНГ и регулярно принимает участие во встречах лидеров стран Содружества. Сегодня Владимиру Владимировичу исполнилось 74 года.
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