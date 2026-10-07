Путин встретился с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Участники встречи обсудили актуальные вопросы внутренней и внешней политики страны. Информация есть на сайте Кремля.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Встреча прошла в среду, 7 октября.
Ранее Путин поговорил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Глава Беларуси поздравил политика с днем рождения.
В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную повестку. По данным БелТА, Лукашенко и Путин договорились продолжить обсуждение затронутых тем при личной встрече на полях саммита СНГ в Туркменистане.
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