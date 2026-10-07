Путин встретился с членами Совбеза

07 октября 2026, 14:53

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Участники встречи обсудили актуальные вопросы внутренней и внешней политики страны. Информация есть на сайте Кремля.