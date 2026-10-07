Петербургский период Владимира Путина: детство и первые годы его карьеры

07 октября 2026, 12:12

Life.ru восстановил места, где прошли детство и юность Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин (фото: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев)

К 74-летию Владимира Путина Life.ru составил маршрут по Санкт-Петербургу, связанный с основными этапами его жизни до переезда в Москву. В него вошли семь адресов — место рождения, дом детства, школы, спортзал, где Путин занимался самбо, юридический факультет ЛГУ, «Большой дом» и Смольный.