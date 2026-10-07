Петербургский период Владимира Путина: детство и первые годы его карьеры
К 74-летию Владимира Путина Life.ru составил маршрут по Санкт-Петербургу, связанный с основными этапами его жизни до переезда в Москву. В него вошли семь адресов — место рождения, дом детства, школы, спортзал, где Путин занимался самбо, юридический факультет ЛГУ, «Большой дом» и Смольный.
Первой точкой стал роддом № 6 имени профессора В. Ф. Снегирёва на улице Маяковского, 5. Владимир Путин родился здесь 7 октября 1952 года. Учреждение продолжает работать по этому адресу.
Затем маршрут ведёт к дому № 12 в Басковом переулке, где семья Путиных жила в коммунальной квартире и прошли его детские годы. Рядом, в доме № 8, находилась школа № 193, где Путин учился до восьмого класса. Сейчас в здании работает корпус колледжа. После этого он продолжил обучение в школе № 281, которую окончил в 1970 году.
Следующая точка — Декабристов, 21. В расположенном здесь спортзале ДСО «Труд» 12-летний Путин начал серьёзно заниматься самбо под руководством тренера Анатолия Рахлина. Сейчас этот адрес относится к музейному комплексу Юсуповского дворца.
Студенческие годы связаны с 22-й линией Васильевского острова, 7. В 1973 году туда переехал юридический факультет Ленинградского государственного университета, поэтому последние годы обучения Путин провёл именно в этом здании. ЛГУ он окончил в 1975 году. Сегодня здесь по-прежнему работает юридический факультет СПбГУ.
После университета маршрут продолжается на Литейном проспекте, 4 — к «Большому дому», где находилось управление КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. После окончания вуза Путин начал службу в органах государственной безопасности. Сейчас в здании располагается управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Финальная точка — Смольный. В начале 1990-х Путин возглавил Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, а позднее стал первым заместителем председателя правительства города. В 1996 году этот этап завершился переездом в Москву.
Семь адресов позволяют проследить петербургский этап биографии Путина — от рождения и детства до начала карьеры, которая продолжилась после переезда в Москву.
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