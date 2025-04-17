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81 год в тайге: история Агафьи Лыковой, последней представительницы семьи старообрядцев. Как она живет сегодня

Агафья Лыкова (фото: РИА Новости / Илья Питалев)

Агафья Лыкова (фото: РИА Новости / Илья Питалев)

17 апреля Агафье Лыковой исполняется 81 год. Всю свою жизнь она проводит в сибирской тайге. К ней доставляют провизию вертолетами, а также приезжают ученые, представители власти, врачи, туристы и паломники. «Радио 1» расскажет, что известно о её судьбе.

Кто такая Агафья Лыкова: последняя из рода


Агафья Лыкова родилась 17 апреля 1944 года. Она — последняя выжившая из семьи старообрядцев-беспоповцев, которые ушли в глухую тайгу в 1930-х годах. Долгое время они жили в изоляции, пока в 1978 году геологи случайно не обнаружили их заимку. Тогда о семье Лыковых написали в прессе.

Вскоре после этого большинство членов семьи умерли — предположительно, их иммунитет не справился с контактом с внешними вирусами и бактериями. Единственной выжившей осталась Агафья. Вот уже более 35 лет она живет одна.

С тех пор она живёт на заимке, расположенной в лесах Абаканского хребта Западного Саяна в Хакасии. Агафья поддерживает переписку с местными властями и периодически просит о помощи. В 2018 году она подала сигнал SOS через спутниковый телефон из-за отсутствия продовольствия. Тогда губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев лично вылетел к ней.

Миллионы на одного человека?


Бывший глава Хакасии Виктор Зимин высказывался о затратах на обеспечение жизни Агафьи. Он подчёркивал, что речь идёт о миллионах рублей и был недоволен тем, что продукты доставляются вертолетами.

«Бабушка Агафья не является патриархом старообрядческой церкви и не имеет никакого статуса. Она проживает в заповеднике, где вообще это запрещено. Весь заповедник работает на нее, инспекторы ей колют дрова, прилетают вертолеты. Еще раз борт из Кузбасса прилетит для нее — и будет заявлено, что он не имеет права ни прилетать, ни садиться там», — пояснял он.

Агафья Лыкова (фото: РИА Новости / Илья Питалев)

Зимин также упоминал, что ей не раз предлагали переехать в обжитые места, но она каждый раз отказывалась.

Почему Лыкова не уезжает


В 2021 году стало известно, что Лыкова отказалась от переезда в столицу. Причиной она назвала завет отца — Карпа Лыкова. По её словам, он предсказывал, что она погибнет, если покинет родной дом.

В 2023 году Агафье предложили временно эвакуироваться, поскольку над её территорией проходит траектория падения ступеней ракет, запускаемых с космодрома «Байконур».

«Каждый раз перед запуском и после проводятся облеты местности. Главной целью этого полета стало оповещение о предстоящем запуске ракеты постоянно проживающей там Агафьи Лыковой и предложение ей эвакуироваться на это время», — рассказали в Хакасском заповеднике.

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Как Агафья Лыкова получила новый дом


В ноябре 2020 года Агафья направила письмо бизнесмену Олегу Дерипаске с благодарностью за ранее оказанную помощь и просьбой — помочь в строительстве нового дома взамен старой избы, так как старый дом развалился. Дерипаска согласился.

«Просьба будет выполнена. Проект избы и стройматериалы уже готовы. Сейчас решается вопрос с доставкой стройматериалов — это можно сделать только по реке. Но эти сложности мы преодолеем», — подтвердил представитель бизнесмена.

Уже в 2021 году Агафья переселилась в новый дом, построенный при поддержке Дерипаски. Его освятил митрополит Московский и всея Руси Корнилий — предстоятель Русской православной старообрядческой церкви.

Агафья Лыкова (фото: РИА Новости / Илья Питалев)

Как Агафья Лыкова живет сейчас: состояние здоровья


По словам директора заповедника «Хакасский» Виктора Непомнящего, в 2022 году здоровье Агафьи было в порядке. Рядом с её домом обустроен кордон, на котором работает инспекторский состав.

«Мы передвинули пост к ней поближе, чтобы Агафья могла дойти до нас. В летнее время привозим ей продукты, недавно решили вопрос со связью. Теперь она может нам позвонить», — сообщил он.

Он также отметил, что к Лыковой регулярно приезжают волонтёры — около 15 человек. Они помогают ей с урожаем, хозяйством и ремонтом.

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Демограф назвал половые контакты до свадьбы причиной разводов и нежелания вступать в брак
Демограф Ткаченко: аборт и несколько половых партнеров влекут за собой развод
17 апреля 2025, 13:27

Фото: istockphoto/Rawf8

Семейные узы в России оставляют желать лучшего: на 1000 браков приходится более 700 разводов. Среди основных причин расторжения брака, по данным опроса ВЦИОМа от октября 2024 года, финансовые трудности (46%), деструктивное поведение партнёра (31%), нарушение коммуникации в семье (23%), утрата семейных ценностей (21%).
Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» заявил, что 90% взаимоотношений после аборта разрывается в первый год.

«То есть однозначно показано, что если вы сделали аборт, то будет развод или еще что-нибудь такое в будущем. Также известно, что если у женщины до брака не было партнера или был один, то браки будут крепкими и долгими. Если было два — три половых партнера, то меньше 50%, что брак сохранится. А если три — четыре и больше половых партнеров, то в 90% прогнозирован развод», — сказал эксперт.

По словам демографа, если женщина развелась первый раз, второй раз она на 50% может быть согласна, но на третий брак вряд ли решится.

«А четвертый брак — единицы. То есть топорная статистика, против которой не попрешь. Она идёт годами», — добавил Ткаченко.

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Демографа возмутил резонанс в обществе из-за его призыва «не раздвигать ноги до свадьбы»
Демограф Ткаченко: разными половыми связями женщина убивает свой организм
17 апреля 2025, 12:57

Фото: istockphoto/grinvalds

Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» заявил, что сохранять целомудрие до свадьбы — это основа всех известных культур, и подобное мнение не должно удивлять и шокировать публику.

«Меня удивляет реакция людей на такое заявление — это показывает диагноз самого медийного пространства. Это суждение элементарно, банально, то, что передавалось из поколения в поколение», — прокомментировал эксперт.

По его словам, в среднем сексуальная жизнь россиянок начинается в 16 лет, а время рождения первого ребёнка в среднем происходит в 26 лет.

«Это значит, что 10 лет репродуктивная система половая используется, но не реализуется. А это возможно только в случае её угнетения. Угнетение — это презервативы, аборты и так далее. И когда женщина 10 лет подавляет и убивает систему, а потом вдруг хочет родить ребёнка, понятно, что у неё или бесплодие, или болезни, или трудные роды», — объяснил демограф.

Он добавил, что здоровое потомство зависит от начала половой жизни с деторождением — это время нужно максимально сблизить, заключил Ткаченко.

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Депутат Милонов не исключил, что экстрасенс Шепс может быть психически нездоров
17 апреля 2025, 12:05

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

Экстрасенс Александр Шепс является жуликом и мошенником, или же он психически нездоров. Депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Давно пора их запретить, на территории России вообще нет места для экстрасенсов, ведущих какие-либо коммерческие приемы, оказывающих какие-либо услуги. Понятно, что этот Шепс, с моей точки зрения, является абсолютным мошенником и жуликом. Конечно, при одном условии, если он психически здоров», — заявил Милонов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, Шепса необходимо отправить на принудительное лечение, если он действительно в свои паранормальные способности. Этот человек ведет себя неадекватно и вводит людей в заблуждение наравне с телефонными мошенниками, подчеркнул Милонов.

Депутат также добавил, что так называемые маги представляют особую опасность, так как их действия могут доводить людей до отчаяния и даже смерти.

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Вреден ли растворимый кофе: Врач назвала неожиданные свойства напитка
Диетолог Павлюк: растворимый кофе по полезности равен натуральному
17 апреля 2025, 11:05

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Кофе — любимый напиток многих. Вокруг него ходит очень много слухов. Кто-то считает, что кофе опасен и провоцирует неприятные симптомы, которые вскоре перетекают в серьезные заболевания, а кто-то пьет каждый день и радуется каждому глотку.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что при выборе растворимого кофе всегда важно смотреть на его вид.

«В растворимом кофе будет меньше полезных веществ, чем в натуральном, только что сваренном, однако надо смотреть на вид. Бывает сублимированный и гранулированный растворимый кофе. В сублимированном сохраняется чуть больше всего полезного, он считается получше и приравнивается по полезным свойствам к натуральному», — сказала эксперт.

Она отметила, что в исследованиях, посвященных кофейному напитку, нет разделений на натуральный и растворимый, что позволяет нам приравнивать их друг к другу.

«Когда мы говорим про исследования кофе, там в основном пишут про пользу: продлевает жизнь, полезен для снижения онкозаболеваний, аритмии, сердечно-сосудистых заболеваний, полезен для печени, потому что у него есть желчегонное действие. И в исследованиях не указывается, какой кофе человек использовал: растворимый или свежеприготовленный, то есть в принципе можно считать, что сублимированный кофе обладает всеми полезными свойствами. Но все равно стоит учитывать, что практически все растворимое чуть хуже, потому что теряет некоторые антиоксиданты», — объяснила врач.

По словам Натальи Павлюк, у каждого человека индивидуальная реакция на кофе, которую непременно стоит учитывать.

«Считается, что кофе натощак хуже для углеводного обмена в плане выработки инсулина. У людей с язвой желудка, безусловно, кофе провоцирует изжогу. Есть люди, у которых аллергия на кофе, генетическая непереносимость кофе, поднимается давление. Изжога, давление, аллергия, повышение тревожности, зависимость – все это имеет место быть, но индивидуально», — поделилась специалист.

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Нарколог Сараев назвал идеальное время для употребления кофе
Нарколог Сараев раскрыл, как кофе может влиять на давление и ЖКТ человека
17 апреля 2025, 10:52

Фото: istockphoto/karandaev

17 апреля принято считать Международным днем кофе. Этот напиток является самым популярным в мире. О нём существует множество мифов, однако большинство специалистов уверены, что если пить кофе в умеренных количествах, — никакой опасности для организма не будет.
Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе «Радио 1» объяснил, как кофе может влиять на состояние человека.
«Кофе может бодрить, но может быть и абсолютно противоположная реакция. Некоторых людей кофе наоборот усыпляет. Бодрит непосредственно не кофеин, а ингредиенты, которые есть в кофейных зернах. Они в совокупности дают комплекс тонизирования организма в целом. Сам запах напитка, способ приготовления, эмоциональная подготовка человека к трудовому дню — это все в совокупности дает эмоциональную бодрость и заряд. Если у человека состояние напряженности, грусти, тяжести, то никакой кофе не поможет», — сказал эксперт.

Нарколог отметил, что кофе может влиять на давление, однако некоторые специалисты с этим не согласны.
«В том, что кофе влияет на давление, есть доля истины — об этом говорят кардиологи. Но есть специалисты, которые говорят, что даже если у человека повышенный уровень давления, можно выпить кофе, потому что это никак не повлияет на тонус сосудов. Здесь имеет значение сама природа повышенного артериального давления, его причины. Кофе может краткосрочно повлиять на частоту пульса. Ненадолго повышаются или колеблются функциональные изменения в организме, это не критично. Имеет значение эмоциональный, психический и физический комфорт человека», — отметил специалист.

Марат Сараев добавил, что кофе на тощак — однозначно нельзя, потому что в нём есть элементы, влияющие на слизистую пищевода, желудка, может вызвать дополнительное раздражение и повышение уровня кислотности в желудке. Идеальное время: через 10-15 минут после завтрака, когда пища уже начала перевариваться, заключил кандидат медицинских наук.

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Эксперт рассказала, какие продукты нужно съесть, чтобы снизить давление

В Подмосковье выросло производство жареного кофе и кофе без кофеина
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